Un été à Nouméa Hippodrome Henry Milliard Nouméa
Un été à Nouméa Hippodrome Henry Milliard Nouméa mardi 13 janvier 2026.
Un été à Nouméa
Hippodrome Henry Milliard 14 rue Edouard Blériot Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-13 09:00:00
fin : 2026-02-06 16:00:00
Date(s) :
2026-01-13
La ville de Nouméa propose un village vacances accessible à tous, avec des activités gratuites et encadrées à l’hippodrome Henry-Milliard, du 13 janvier au 6 février 2026.
.
Hippodrome Henry Milliard 14 rue Edouard Blériot Nouméa 98849 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The city of Nouméa is offering a vacation village accessible to all, with free supervised activities at the Henry-Milliard racecourse, from January 13 to February 6, 2026.
L’événement Un été à Nouméa Nouméa a été mis à jour le 2026-01-07 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie