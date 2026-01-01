Un été à Nouméa Hippodrome Henry Milliard Nouméa

Un été à Nouméa

Hippodrome Henry Milliard 14 rue Edouard Blériot Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-13 09:00:00

fin : 2026-02-06 16:00:00

Date(s) :

2026-01-13

La ville de Nouméa propose un village vacances accessible à tous, avec des activités gratuites et encadrées à l’hippodrome Henry-Milliard, du 13 janvier au 6 février 2026.

.

Hippodrome Henry Milliard 14 rue Edouard Blériot Nouméa 98849 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The city of Nouméa is offering a vacation village accessible to all, with free supervised activities at the Henry-Milliard racecourse, from January 13 to February 6, 2026.

L’événement Un été à Nouméa Nouméa a été mis à jour le 2026-01-07 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie