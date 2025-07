Un été à SARLANDE Sarlande

Un été à SARLANDE Sarlande vendredi 4 juillet 2025.

Un été à SARLANDE

Mairie Sarlande Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Un été à SARLANDE

Ouverture des festivités avec notre marché gourmand.

Présence de producteurs et repas sur place.

Concert avec les « Papys Rockeurs.

Buvette

Un été à SARLANDE

Ouverture des festivités avec notre marché gourmand.

Présence de producteurs et repas sur place.

Concert avec les « Papys Rockeurs ».

Buvette .

Mairie Sarlande 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 61 95

English : Un été à SARLANDE

A summer in SARLANDE

Opening of the festivities with our gourmet market.

Producers present and meals on site.

Concert with the « Papys Rockeurs.

Refreshment bar

German : Un été à SARLANDE

Ein Sommer in SARLANDE

Eröffnung der Feierlichkeiten mit unserem Gourmetmarkt.

Präsenz von Produzenten und Mahlzeiten vor Ort.

Konzert mit den « Papys Rockeurs ».

Getränkestand

Italiano :

Un’estate a SARLANDE

Apertura delle feste con il nostro mercato gastronomico.

Produttori presenti e pasti sul posto.

Concerto con i « Papys Rockeurs ».

Bar di ristoro

Espanol : Un été à SARLANDE

Un verano en SARLANDE

Inauguración de las fiestas con nuestro mercado gastronómico.

Presencia de productores y comidas in situ.

Concierto de los « Papys Rockeurs ».

Bar de refrescos

L’événement Un été à SARLANDE Sarlande a été mis à jour le 2025-06-27 par Isle-Auvézère