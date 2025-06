Un été animé à Guingamp Le Cyclo Bal Guingamp 14 juillet 2025 18:00

Côtes-d’Armor

Un été animé à Guingamp Le Cyclo Bal Place du Centre Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 18:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Le Cyclo-bal est porté par un groupe de cinq musiciens passionnés de vélo (ou cyclistes passionnées de musiques). Le choix du vélo n’est pas qu’écologique. C’est aussi un autre rapport au temps, aux autres qui est proposé. Les musiciens proposent des chansons colorées et cocasses, s’inspirant de l’univers du cyclisme et des questions environnementales et sociales. Ils alternent avec des classiques du bal populaire et festif. Le parti pris acoustique instaure une proximité naturelle avec le public. Les spectateurs sont invités à danser sur des rythmes variés, traversant les époques et les continents. Ils sillonneront la Bretagne du 9 au 20 juillet et feront une halte à Guingamp le 14 juillet pour un bal populaire Place du Centre à partir de 18h. Finissaient votre soirée avec un DJ set de DJ Ben est prévu de 20h à 23h au bar Chez Dorian (anciennement La Zone). .

Place du Centre

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Un été animé à Guingamp Le Cyclo Bal Guingamp a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol