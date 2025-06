Un été au bord du lac Les Apéros Electro Gérardmer 7 juillet 2025 18:00

Vosges

Un été au bord du lac Les Apéros Electro Quai du Locle Gérardmer Vosges

Gratuit

Soirées animées et assurées par différents DJ, originaires de notre région. Buvette et petite restauration.Tout public

Quai du Locle

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est acara.association@gmail.com

English :

Evening entertainment provided by various local DJs. Refreshment bar and snacks.

German :

Die Abende werden von verschiedenen DJs aus unserer Region moderiert und betreut. Getränke und kleine Snacks.

Italiano :

Diversi DJ della regione saranno a disposizione per intrattenervi. Bar e snack.

Espanol :

Varios DJ de la región amenizarán la velada. Bar y aperitivos.

