Un été au Centre nautique Raymond Boisdé Bourges

Un été au Centre nautique Raymond Boisdé

Place Pierre de Coubertin Bourges Cher

Début : Vendredi 2025-07-05 11:15:00

fin : 2025-08-31 13:40:00

2025-07-05

Pendant la période estivale, la piscine de Raymond Boisdé s’anime !

Ouverture du petit bassin avec profondeur progressive (jusqu’à 1,20 m), avec des jeux ludiques pour les enfants de moins de 7 ans. A l’intérieur, les enfants de plus de 7 ans pourront s’amuser sur les jeux gonflables du grand bassin. Enfin, profitez des espaces de loisirs, du solarium et de la terrasse avec buvette ! Terrain de volley-ball et table de ping-pong à disposition. .

Place Pierre de Coubertin Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 67 57 27

