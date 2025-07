Un été au château de Saumur Saumur

Un été au château de Saumur Saumur mercredi 9 juillet 2025.

Un été au château de Saumur

Château de Saumur Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 19:30:00

fin : 2025-08-27 22:00:00

Date(s) :

2025-07-09

Visite théâtralisée sur le thème « Le livre des tournois du roi René » avec l’association Trésors des Ducs, sous la direction artistique d’Aurélie Derussé.

Château de Saumur Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

English :

Dramatized visit on the theme of « King René?s Tournament Book » with the Trésors des Ducs association, under the artistic direction of Aurélie Derussé.

German :

Theatralische Führung zum Thema « Das Buch der Turniere von König René » mit dem Verein Trésors des Ducs unter der künstlerischen Leitung von Aurélie Derussé.

Italiano :

Visita drammatizzata sul tema « Il libro dei tornei di Re René » con l’associazione Trésors des Ducs, sotto la direzione artistica di Aurélie Derussé.

Espanol :

Visita teatralizada sobre el tema del « Libro de Torneos del Rey René » con la asociación Trésors des Ducs, bajo la dirección artística de Aurélie Derussé.

