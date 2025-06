Un été au ciné A vif ! Rue Marca Pau 10 juillet 2025 22:15

Pyrénées-Atlantiques

Un été au ciné A vif ! Rue Marca Jardin de la Basse Plante Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 22:15:00

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

Drame vostf

Plus qu’un grand chef, Adam Jones est une rock star de la cuisine, couronnée par deux étoiles au guide Michelin. Grisé par le succès, arrogant et capricieux, l’enfant terrible de la scène gastronomique parisienne sombre dans l’alcool et la drogue. Quelques années plus tard, il a retrouvé la voie de la sobriété. Entouré de jeunes commis et chefs de parties, il relance un restaurant londonien, déterminé à obtenir le graal de la gastronomie une troisième étoile. .

Rue Marca Jardin de la Basse Plante

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

