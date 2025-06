Un été au ciné, cinéma en plein air L’ensemble des quartiers de la ville Martigues 1 juillet 2025 21:30

Bouches-du-Rhône

Un été au ciné, cinéma en plein air Mardi 1er juillet 2025 à 21h30.

À la tombée de la nuit.

Lundi 7 juillet 2025 à 21h30.

À la tombée de la nuit.

Mercredi 16 juillet 2025 à 21h30.

À la tombée de la nuit.

Lundi 21 juillet 2025 à 21h30.

À la tombée de la nuit.

Mercredi 23 juillet 2025 à 21h30.

À la tombée de la nuit.

Jeudi 24 juillet 2025 à 21h30.

À la tombée de la nuit.

Vendredi 1er août 2025 à 21h30.

À la tombée de la nuit.

Mercredi 6 août 2025 à 21h30.

À la tombée de la nuit.

Jeudi 7 août 2025 à 21h30.

À la tombée de la nuit.

Vendredi 8 août 2025 à 21h30.

À la tombée de la nuit.

Mercredi 20 août 2025 à 21h30.

À la tombée de la nuit.

Mercredi 27 août 2025 à 21h30.

À la tombée de la nuit.

Jeudi 28 août 2025 à 21h30.

À la tombée de la nuit.

Tarif : – –

Une séance plein air est un projet d’action culturelle à part entière, à forte valeur éducative et sociale autant qu’artistique. Dans le cadre des Fadas du Monde / Le bel été martégal. Gratuit. Sur l’ensemble des quartiers de la ville de Martigues.Familles

Le programme été 2025, à la tombée de la nuit.

Juillet.

– Mardi 1 er : Karaoké . Maison De Carro Traverse des Pins

– Lundi 7 Un p’tit truc en plus . Square Fernand Gilabert (Lavéra)

– Mardi 16 : Le Moine et le Fusil (en V.O.). 1 Chemin de Bonnieu (Les Laurons)

– Lundi 21 : Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée . Ecole Jean Jaurès,

Boulevard Joliot Curie (Ferrières)

– Mercredi 23 : Last Dance ! Maison de Saint Julien Allée de la Belette

– Jeudi 24 : Les As de la Jungle 2 Cours du Gymnase Di Lorto, Avenue Francis

Turcan



Août.

– Vendredi 1 er Super Mario Bros, le film Place du centre commercial Paradis

Saint-Roch, Allée Edgar Degas

– Mercredi 6 : Donne-moi des ailes . Place du marché, La Couronne, avenue de la

gare.

– Jeudi 7 : Moi, Moche et Méchant 4 . Pinède Canto Perdrix, Rue Robert Desnos

– Vendredi 8 : Le Royaume de Kensuke . Chapelle de Sainte-Croix, La Couronne

– Mercredi 20 : Migration . Grand parc de Figuerolles Paul Lombard Chemin de

Figuerolles.

– Mercredi 27 : Emilia Pérez . Place Mirabeau (l’Île)

– Jeudi 28 : Bob Marley : One Love . Cours du 4 Septembre (Jonquières)



Les séances en plein air permettent de créer, tout au long de l’été, des moments de rencontre et de convivialité (pique-nique, repas des voisins, apéritifs…) dans les quartiers, de fédérer une dynamique festive autour d’un film au thème porteur, d’actualité, ou encore de divertissement. .

English :

An outdoor session is a cultural action project in its own right, with a strong educational and social value as much as an artistic one.

As part of Fadas du Monde / Le bel été martégal.

Free admission. In all districts of Martigues.

German :

Eine Open-Air-Vorstellung ist ein vollwertiges kulturelles Aktionsprojekt, das sowohl einen hohen pädagogischen und sozialen als auch künstlerischen Wert hat.

Im Rahmen von Les Fadas du Monde / Le bel été martégal.

Die Teilnahme ist kostenlos. In allen Stadtvierteln von Martigues.

Italiano :

Una proiezione all’aperto è un progetto di azione culturale a tutti gli effetti, con una forte valenza educativa e sociale oltre che artistica. Nell’ambito di Fadas du Monde / Le bel été martégal. Ingresso libero. In tutti i quartieri di Martigues.

Espanol :

Una sesión al aire libre es un proyecto de acción cultural en sí mismo, con un fuerte valor educativo y social tanto como artístico.

En el marco de Fadas du Monde / Le bel été martégal.

Entrada gratuita. En todos los barrios de Martigues.

