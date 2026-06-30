AGENDA · Pau
Un été au ciné La Bohème (Opéra) Cinéma Le Méliès Pau
jeudi 16 juillet 2026 · Cinéma Le Méliès · Pau
Informations pratiques
Pau
Un été au ciné La Bohème (Opéra)
Cinéma Le Méliès 15 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 22:15:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Avec l’Opéra National de Paris .
Cinéma Le Méliès 15 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un été au ciné La Bohème (Opéra)
L’événement Un été au ciné La Bohème (Opéra) Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Grand Hôtel Gassion Pau 30 juin 2026
- Fêtes du quartier Saragosse Balade nature ethnobotanique Pau 30 juin 2026
- Programmation cinéma Le Méliès Place du Foirail Pau 1 juillet 2026
- Palais Sorrento Pau 1 juillet 2026
- “Qué Hès Dimèrcs ? “ Partir en livre ! Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau 1 juillet 2026