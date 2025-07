Un été au coeur de l’élèctricité Paluel

Un été au coeur de l’élèctricité Paluel lundi 21 juillet 2025.

Un été au coeur de l’élèctricité

Centrale Nucléaire Paluel Seine-Maritime

Début : Lundi Lundi 2025-07-21 13:30:00

fin : 2025-07-25 17:30:00

L’espace EDF Odyssèlec accueille le grand public dans un environnement pédagogique. Grâce aux guides conférenciers spécialisés, aux maquettes explicatives et aux casques de réalité virtuelle vous découvrirez le fonctionnement d’une centrale nucléaire assurant la production d’une énergie sûre et bas carbone.

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Gratuit Pour tous

Centrale Nucléaire Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie paluel-cip-visites@edf.fr

English : Un été au coeur de l’élèctricité

EDF Odyssèlec welcomes the general public in an educational environment. Thanks to specialized guides, explanatory models and virtual reality headsets, you’ll discover how a nuclear power plant works to produce safe, low-carbon energy.

Monday to Friday, 10am to 12pm and 1:30pm to 5:30pm

Free For all

German :

Der Bereich EDF Odyssèlec empfängt die breite Öffentlichkeit in einem pädagogischen Umfeld. Dank der spezialisierten Fremdenführer, der erklärenden Modelle und der Virtual-Reality-Headsets können Sie die Funktionsweise eines Kernkraftwerks entdecken, das für die Produktion einer sicheren und kohlenstoffarmen Energie sorgt.

Montag bis Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 17:30 Uhr

Kostenlos Für alle

Italiano :

L’area EDF Odyssèlec accoglie il pubblico in un ambiente educativo. Grazie a guide specializzate, modelli esplicativi e cuffie per la realtà virtuale, è possibile scoprire come funziona una centrale nucleare per produrre energia sicura e a basse emissioni di carbonio.

Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30

Gratuito Per tutti

Espanol :

El espacio EDF Odyssèlec acoge al gran público en un entorno educativo. Gracias a guías especializados, maquetas explicativas y cascos de realidad virtual, podrá descubrir cómo funciona una central nuclear para producir energía segura y baja en carbono.

De lunes a viernes, de 10.00 a 12.00 h. y de 13.30 a 17.30 h

Gratis Para todos

