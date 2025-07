Un été au cœur des livres anciens Troyes

Un été au cœur des livres anciens Troyes samedi 2 août 2025.

Un été au cœur des livres anciens

Médiathèque Jacques-Chirac Centre Troyes Aube

La Médiathèque vous ouvre les portes de sa Grande Salle pour une série de rendez-vous, entre curiosités bibliophiliques et découvertes ludiques.

Parce qu’un été au frais peut aussi rimer avec émerveillement, venez explorer un patrimoine unique… à votre rythme et en toute convivialité.



Livres insolites

Certains livres conservés à la médiathèque possèdent des caractéristiques surprenantes et parfois inattendus… Le Pôle Patrimoine vous accueille au cœur de la Grande Salle et vous invite à leur découverte

> Samedis 12 juillet et 23 août 2025 à 14h30



Quel livre êtes-vous ?

Parmi les 48500 livres conservés dans la Grande Salle, il y en a forcément un qui vous ressemble. Faites le test, et découvrons le ensemble !

> Samedis 2 et 30 août 2025 à 14h30



Tout public. Sur inscription. .

Médiathèque Jacques-Chirac Centre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20 contactmgt@troyes-cm.fr

