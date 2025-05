Un Été Au Havre 2025 – Le Havre, 28 juin 2025 07:00, Le Havre.

« La 9e édition d’Un Été Au Havre lève le voile sur les mouvements de la ville , une expression à entendre dans toute sa richesse mouvements artistiques, bien sûr, mais aussi flux sonores, bouleversements des habitudes…

Le Havre est une ville de confluences, un territoire où les cultures se croisent et où le renouveau est une seconde nature. En regardant vers l’avenir, elle se métamorphose sans cesse.

Les différents parcours de cette édition poursuivent le dialogue entre l’art contemporain, le patrimoine et les paysages urbains. Suivre le regard des artistes sur la cité portuaire nous aide à mieux la comprendre… et peut-être, à mieux s’y perdre ! Après tout, un dicton populaire ne dit-il pas qu’il faut savoir s’égarer pour mieux se retrouver ? » Gaël Charbau, directeur artistique d’Un Été Au Havre.

Parcours artistiques à découvrir

– Université Didier Marcel expose Niki , une Vénus énigmatique, en contrepoint aux lignes rationnelles de la modernité d’Auguste Perret.

– Jardins Suspendus Une œuvre monumentale de Louis-Cyprien Rials, réalisée en Irak, évoque l’harmonie des peuples et les liens qui unissent Le Havre et Mossoul.

– Abri de la plage Ce bâtiment de 1967, créé par des disciples de Perret, renaît grâce au duo Bureau Idéal, s’inspirant des flux marins et des migrations de la faune.

– Disséminées dans la ville Elsa & Johanna transforment les mythiques cabanes de plage en dioramas, revisitant l’esthétique balnéaire avec humour. Juliette Hauguel réinvente l’identité des rues en rendant hommage aux femmes oubliées de l’histoire.

– Maison de l’Été Grégory Chatonsky présente la construction en impression 3D d’une cité imaginaire, poursuivant son exploration de la Ville qui n’existait pas .

– Théâtre de l’Hôtel de Ville Mali Arun présente Tempesta , une relecture du mythe de Prométhée, mêlant cinéma et chorégraphie.

– Hôtel de Ville Au 17e étage, Méline Grellier propose une composition sonore générée par le mouvement des marées.

– Résidence Le Blason Nefeli Papadimouli dévoile une installation monumentale inspirée des voyages en voiliers, accompagnée d’une exposition de ses récentes œuvres.

Un Été Au Havre c’est aussi de grands rassemblements, plus de 40 majestueux navires investiront les bassins portuaires historiques à l’occasion des Grandes Voiles du Havre du 4 au 7 juillet.

Et 3 expos Petites Voiles à l’Hôtel Dubocage de Bléville, Paquebots 1913-1942 Une Esthétique Transatlantique au MuMa Le Havre (Musée d’art moderne André Malraux) et Blue Oyster Cult… une exposition de Richard Fauguet au Portique.

Retrouvez l’ensemble des informations sur uneteauhavre.fr.

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Un Été Au Havre 2025

« The 9th edition of Un Été Au Havre lifts the veil on the « movements of the city », an expression to be understood in all its richness: artistic movements, of course, but also sound flows, upheavals in habits…

Le Havre is a city of confluences, a place where cultures meet and where renewal is second nature. Looking to the future, it is constantly changing.

This year?s exhibition continues the dialogue between contemporary art, heritage and urban landscapes. Following the artists? view of the port city helps us to better understand it? and perhaps, to better lose ourselves in it! After all, isn?t there a popular saying that you have to know how to get lost in order to find your way back? Gaël Charbau, artistic director of Un Été Au Havre.

Art trails to discover:

– University: Didier Marcel exhibits « Niki », an enigmatic Venus, as a counterpoint to the rational lines of Auguste Perret?s modernity.

– Jardins Suspendus: A monumental work by Louis-Cyprien Rials, created in Iraq, evokes the harmony of peoples and the links between Le Havre and Mosul.

– Abri de la plage: This 1967 building, created by followers of Perret, has been reborn by the Bureau Idéal duo, inspired by marine flows and wildlife migrations.

– Scattered around the city: Elsa & Johanna transform the mythical beach huts into dioramas, revisiting the seaside aesthetic with humor. Juliette Hauguel reinvents street identity, paying tribute to the forgotten women of history.

– Maison de l’Été: Grégory Chatonsky presents the 3D-printed construction of an imaginary city, continuing his exploration of the « City that didn’t exist ».

– Théâtre de l?Hôtel de Ville: Mali Arun presents « Tempesta », a retelling of the myth of Prometheus, combining cinema and choreography.

– Hôtel de Ville: On the 17th floor, Méline Grellier presents a sound composition generated by the movement of the tides.

– Résidence Le Blason: Nefeli Papadimouli unveils a monumental installation inspired by sailing voyages, accompanied by an exhibition of her recent work.

Un Été Au Havre is also about large-scale gatherings, with more than 40 majestic ships taking over the historic harbor basins for the Grandes Voiles du Havre from July 4 to 7.

And 3 exhibitions: « Petites Voiles » at Hôtel Dubocage de Bléville, « Paquebots 1913-1942: Une Esthétique Transatlantique » at MuMa Le Havre (Musée d’art moderne André Malraux) and « Blue Oyster Cult? an exhibition by Richard Fauguet at Le Portique.

For further information, visit uneteauhavre.fr.

German :

« Die 9. Ausgabe von Un Été Au Havre lüftet den Schleier über den « Bewegungen der Stadt », ein Ausdruck, der in seinem ganzen Reichtum zu verstehen ist: künstlerische Bewegungen natürlich, aber auch Lärmströme, Umwälzungen der Gewohnheiten…

Le Havre ist eine Stadt der Konfluenzen, ein Gebiet, in dem sich die Kulturen kreuzen und die Erneuerung eine zweite Natur ist. Mit Blick auf die Zukunft verwandelt sich die Stadt ständig.

Die verschiedenen Rundgänge dieser Ausgabe setzen den Dialog zwischen zeitgenössischer Kunst, Kulturerbe und Stadtlandschaften fort. Wenn wir den Blick der Künstler auf die Hafenstadt verfolgen, können wir sie besser verstehen und uns vielleicht auch besser in ihr verlieren Schließlich besagt ein bekanntes Sprichwort, dass man sich verirren muss, um sich besser wiederzufinden Gaël Charbau, künstlerischer Leiter von Un Été Au Havre (Sommer in Le Havre)

Kunstwege, die es zu entdecken gilt

– Universität: Didier Marcel stellt « Niki » aus, eine rätselhafte Venus, die einen Kontrapunkt zu den rationalen Linien der Moderne von Auguste Perret setzt.

– Jardins Suspendus: Ein monumentales Werk von Louis-Cyprien Rials, das im Irak entstand, erinnert an die Harmonie der Völker und die Verbindungen zwischen Le Havre und Mossul.

– Abri de la plage: Dieses Gebäude aus dem Jahr 1967, das von Perret-Jüngern entworfen wurde, wird dank des Duos Bureau Idéal wiederbelebt, wobei es sich von den Meeresströmungen und den Wanderungen der Tierwelt inspirieren lässt.

– Disséminées dans la ville: Elsa & Johanna verwandeln die legendären Strandhütten in Dioramen, wobei sie die Ästhetik des Bades mit Humor neu beleben. Juliette Hauguel erfindet die Identität der Straßen neu, indem sie die in der Geschichte vergessenen Frauen ehrt.

– Sommerhaus: Grégory Chatonsky präsentiert den 3D-Druck einer imaginären Stadt und setzt damit seine Erforschung der « Stadt, die es nicht gab » fort.

– Théâtre de l’Hôtel de Ville: Mali Arun präsentiert « Tempesta », eine Neuinterpretation des Prometheus-Mythos, die Film und Choreografie miteinander verbindet.

– Hôtel de Ville: Im 17. Stockwerk präsentiert Méline Grellier eine Klangkomposition, die durch die Bewegung der Gezeiten erzeugt wird.

– Résidence Le Blason: Nefeli Papadimouli enthüllt eine monumentale Installation, die von Reisen mit Segelschiffen inspiriert ist, zusammen mit einer Ausstellung seiner jüngsten Werke.

Ein Sommer in Le Havre bedeutet auch große Zusammenkünfte: Mehr als 40 majestätische Schiffe werden die historischen Hafenbecken bei den Grandes Voiles du Havre vom 4. bis 7. Juli bevölkern.

Außerdem gibt es drei Ausstellungen: « Petites Voiles » im Hôtel Dubocage de Bléville, « Paquebots 1913-1942: Une Esthétique Transatlantique » im MuMa Le Havre (Musée d’art moderne André Malraux) und « Blue Oyster Cult? », eine Ausstellung von Richard Fauguet im Portique.

Weitere Informationen finden Sie auf uneteauhavre.fr.

Italiano :

« La nona edizione di Un Été Au Havre solleva il velo sui « movimenti della città », espressione da intendersi in tutta la sua ricchezza: movimenti artistici, certo, ma anche flussi sonori, sconvolgimenti di abitudini…

Le Havre è una città di confluenze, un luogo dove le culture si incontrano e dove il rinnovamento è una seconda natura. Guardando al futuro, è in continua evoluzione.

I diversi percorsi di quest’anno proseguono il dialogo tra arte contemporanea, patrimonio e paesaggi urbani. Seguire il punto di vista degli artisti sulla città portuale ci aiuta a comprenderla meglio e forse a perderci in essa! Dopotutto, un detto popolare dice che bisogna sapersi perdere per ritrovare la strada Gaël Charbau, direttore artistico di Un Été Au Havre.

Percorsi d’arte da scoprire:

– Università: Didier Marcel espone « Niki », una Venere enigmatica, come contrappunto alle linee razionali della modernità di Auguste Perret.

– Jardins Suspendus: un’opera monumentale di Louis-Cyprien Rials, realizzata in Iraq, evoca l’armonia tra i popoli e i legami tra Le Havre e Mosul.

– Abri de la plage: questo edificio del 1967, progettato dai discepoli di Perret, è stato riportato in vita dal duo Bureau Idéal, ispirandosi alle correnti marine e alle migrazioni della fauna selvatica.

– Sparsi per la città: Elsa & Johanna trasformano le mitiche capanne da spiaggia in diorami, rivisitando con umorismo l’estetica balneare. Juliette Hauguel reinventa l’identità delle strade, rendendo omaggio alle donne dimenticate della storia.

– Maison de l’Été: Grégory Chatonsky presenta la costruzione stampata in 3D di una città immaginaria, continuando la sua esplorazione della « Città che non è esistita ».

– Théâtre de l’Hôtel de Ville: Mali Arun presenta « Tempesta », una rivisitazione del mito di Prometeo che unisce film e coreografia.

– Hôtel de Ville: al 17° piano, Méline Grellier presenta una composizione sonora generata dal movimento delle maree.

– Résidence Le Blason: Nefeli Papadimouli presenta un’installazione monumentale ispirata ai viaggi in barca a vela, accompagnata da una mostra dei suoi lavori recenti.

Un Été Au Havre è anche un momento di grande aggregazione, con più di 40 maestose navi che occupano i bacini storici del porto per le Grandes Voiles du Havre dal 4 al 7 luglio.

Ci saranno anche 3 mostre: « Petites Voiles » all’Hôtel Dubocage de Bléville, « Paquebots 1913-1942: Une Esthétique Transatlantique » al MuMa Le Havre (Museo d’Arte Moderna André Malraux) e « Blue Oyster Cult », una mostra di Richard Fauguet alla Portique.

Per tutti i dettagli, visitare il sito uneteauhavre.fr.

Espanol :

« La 9ª edición de Un Été Au Havre levanta el velo sobre los « movimientos de la ciudad », una expresión que hay que entender en toda su riqueza: movimientos artísticos, por supuesto, pero también flujos sonoros, trastornos en las costumbres…

Le Havre es una ciudad de confluencias, un lugar donde las culturas se encuentran y donde la renovación es algo natural. Mirando al futuro, está en constante transformación.

Los diferentes recorridos de este año continúan el diálogo entre arte contemporáneo, patrimonio y paisajes urbanos. Seguir la mirada de los artistas sobre la ciudad portuaria nos ayuda a comprenderla mejor… ¡y quizás a perdernos en ella! Al fin y al cabo, hay un dicho popular que dice que hay que saber perderse para encontrar el camino de vuelta Gaël Charbau, director artístico de Un Été Au Havre.

Rutas artísticas por descubrir:

– Universidad: Didier Marcel expone « Niki », una Venus enigmática, como contrapunto a las líneas racionales de la modernidad de Auguste Perret.

– Jardins Suspendus: Una obra monumental de Louis-Cyprien Rials, creada en Irak, evoca la armonía entre los pueblos y los vínculos entre Le Havre y Mosul.

– Abri de la plage: Este edificio de 1967, diseñado por los discípulos de Perret, ha vuelto a la vida de la mano del dúo Bureau Idéal, inspirándose en las corrientes marinas y las migraciones de la fauna.

– Dispersas por la ciudad: Elsa & Johanna transforman las míticas casetas de playa en dioramas, revisitando con humor la estética marinera. Juliette Hauguel reinventa la identidad de las calles, rindiendo homenaje a las mujeres olvidadas de la historia.

– Maison de l’Été: Grégory Chatonsky presenta la construcción impresa en 3D de una ciudad imaginaria, continuando su exploración de la « Ciudad que no existió ».

– Théâtre de l’Hôtel de Ville: Mali Arun presenta « Tempesta », una recreación del mito de Prometeo que combina cine y coreografía.

– Hôtel de Ville: En la planta 17, Méline Grellier presenta una composición sonora generada por el movimiento de las mareas.

– Residencia Le Blason: Nefeli Papadimouli presenta una instalación monumental inspirada en los viajes en velero, acompañada de una exposición de su obra reciente.

Un Été Au Havre también es sinónimo de grandes concentraciones, con más de 40 majestuosos navíos tomando las dársenas del puerto histórico para las Grandes Voiles du Havre del 4 al 7 de julio.

También habrá 3 exposiciones: « Petites Voiles » en el Hôtel Dubocage de Bléville, « Paquebots 1913-1942: Une Esthétique Transatlantique » en el MuMa Le Havre (Museo de Arte Moderno André Malraux) y « Blue Oyster Cult », una exposición de Richard Fauguet en la Portique.

Para más información, visite uneteauhavre.fr.

