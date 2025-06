Un Été Au Havre 2025 Les Visites Suspendues Jardins Suspendus Le Havre 28 juin 2025 07:00

Seine-Maritime

Un Été Au Havre 2025 Les Visites Suspendues Jardins Suspendus 65 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-06-28 à 2025-09-21

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-28

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-06-28

Toute la journée, des circuits réguliers vous font découvrir les œuvres d’Un Été Au Havre qui sont installées au Jardins Suspendus.

Horaires de départ des visites

10h -10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h

14h -14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h

Rendez-vous auprès de la cabane de médiation, située à l’entrée sud des Jardins Suspendus.

Jardins Suspendus 65 Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie

English : Un Été Au Havre 2025 Les Visites Suspendues

Throughout the day, regular tours will take you through the Un Été Au Havre works installed at the Jardins Suspendus.

Tour departure times :

10h -10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h

14h -14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h

Meet at the mediation hut at the southern entrance to the Hanging Gardens.

German :

Den ganzen Tag über gibt es regelmäßige Rundgänge, auf denen Sie die Werke von Un Été Au Havre entdecken können, die in den Jardins Suspendus installiert sind.

Startzeiten der Führungen :

10:00 -10:30 Uhr 11:00 11:30 Uhr 12:00 12:30 Uhr 13:00 Uhr

14 Uhr -14.30 Uhr 15 Uhr 15.30 Uhr 16 Uhr 16.30 Uhr 17 Uhr

Treffpunkt bei der Vermittlungshütte, die sich am Südeingang der Hängenden Gärten befindet.

Italiano :

Durante la giornata, visite regolari vi condurranno attraverso le opere di Un Été Au Havre installate nei Jardins Suspendus.

Orari di partenza delle visite:

10h -10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h

14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00

Ritrovo al rifugio di mediazione, situato all’ingresso sud dei Giardini Pensili.

Espanol :

A lo largo del día, visitas regulares le llevarán por las obras de Un Été Au Havre instaladas en los Jardins Suspendus.

Horarios de salida :

10h -10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h

14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h

Encuentro en la caseta de mediación, situada en la entrada sur de los Jardines Colgantes.

