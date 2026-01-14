Un Été Au Havre Métamorphoses 2026 Fitz Le Volcan Le Havre

Un Été Au Havre Métamorphoses 2026

Fitz Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 09:00:00

fin : 2026-02-06 17:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Les Métamorphoses reviennent le 6 février au Fitz. Gratuit et ouvert à tous, le rendez-vous annuel de réflexion et de partage autour de l’art dans la ville fait partie intégrante d’Un Été Au Havre.

Métamorphoses est un rendez-vous annuel de rencontres et d’échanges sur la présence de l’art dans les évolutions et les transformations de l’espace public. En résonance avec la programmation estivale d’Un Été Au Havre, Métamorphoses invite des femmes et des hommes artistes, architectes, décideurs, chercheurs, designers… à partager avec le public leur vision de la ville de demain et l’évolution de celle d’aujourd’hui. En s’appuyant sur des analyses ou des présentations de projets réalisés, à venir ou même utopiques, chaque intervenant expose ses réflexions, ses actions, son engagement, dans un format qui n’excède pas une heure.

Téléchargez le programme détaillé ou retrouvez le directement sur uneteauhavre.fr .

Fitz Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

