Un Été Au Havre Visite de l’oeuvre Le Marégraphe Hôtel de Ville du Havre Le Havre 28 juin 2025 07:00

Seine-Maritime

Un Été Au Havre Visite de l’oeuvre Le Marégraphe Hôtel de Ville du Havre 1517 Place de l’Hôtel de Ville Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-28

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-06-28

Le Marégraphe est une expérience sonore immersive capturant la dynamique, en temps réel, des marées du port du Havre.

L’œuvre fusionne les bruits des vagues, du port, les klaxons des bateaux et les pas sur les galets, créant une composition en perpétuelle évolution. Chaque jour de la saison, les variations des marées influencent l’intensité, la texture et la tonalité des sons, offrant une expérience sensorielle unique à chaque écoute. Invitant les spectateurs à faire l’expérience du Marégraphe depuis le 17e étage de la tour de l’Hôtel de Ville, l’artiste propose une immersion à double sens. Une vue imprenable à 360° sur la ville fait écho aux fluctuations musicales du rythme marin, soulignant l’équilibre fragile entre nature et industrie, port et mer, musique vivante et paysage mobile.

Réservation obligatoire sur .billtweb.fr/pro/uneteauhavre

Le Marégraphe est une expérience sonore immersive capturant la dynamique, en temps réel, des marées du port du Havre.

L’œuvre fusionne les bruits des vagues, du port, les klaxons des bateaux et les pas sur les galets, créant une composition en perpétuelle évolution. Chaque jour de la saison, les variations des marées influencent l’intensité, la texture et la tonalité des sons, offrant une expérience sensorielle unique à chaque écoute. Invitant les spectateurs à faire l’expérience du Marégraphe depuis le 17e étage de la tour de l’Hôtel de Ville, l’artiste propose une immersion à double sens. Une vue imprenable à 360° sur la ville fait écho aux fluctuations musicales du rythme marin, soulignant l’équilibre fragile entre nature et industrie, port et mer, musique vivante et paysage mobile.

Réservation obligatoire sur .billtweb.fr/pro/uneteauhavre .

Hôtel de Ville du Havre 1517 Place de l’Hôtel de Ville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Un Été Au Havre Visite de l’oeuvre Le Marégraphe

Le Marégraphe is an immersive sound experience capturing the real-time dynamics of the tides in the port of Le Havre.

The work fuses the sounds of the waves, the harbor, boat horns and footsteps on the pebbles, creating an ever-changing composition. Every day of the season, tidal variations influence the intensity, texture and tonality of the sounds, offering a unique sensory experience with every listen. Inviting spectators to experience the Marégraphe from the 17th floor of the Hôtel de Ville tower, the artist offers a two-way immersion. A breathtaking 360° view of the city echoes the musical fluctuations of the marine rhythm, underscoring the fragile balance between nature and industry, port and sea, living music and moving landscape.

Reservations required on .billtweb.fr/pro/uneteauhavre

German :

Der Marégraphe ist ein immersives Klangerlebnis, das die Dynamik der Gezeiten im Hafen von Le Havre in Echtzeit einfängt.

Das Werk verschmilzt die Geräusche der Wellen, des Hafens, der Schiffshupen und der Schritte auf den Kieselsteinen zu einer sich ständig verändernden Komposition. An jedem Tag der Saison beeinflussen die Gezeiten die Intensität, Textur und Tonalität der Klänge und bieten bei jedem Hören eine einzigartige Sinneserfahrung. Der Künstler lädt die Zuschauer ein, den Marégraphe vom 17. Stock des Rathausturms aus zu erleben, und bietet ihnen ein Eintauchen in zwei Richtungen. Ein atemberaubender 360°-Blick auf die Stadt hallt in den musikalischen Schwankungen des Meeresrhythmus wider und unterstreicht das fragile Gleichgewicht zwischen Natur und Industrie, Hafen und Meer, lebendiger Musik und beweglicher Landschaft.

Reservierung erforderlich unter .billtweb.fr/pro/uneteauhavre

Italiano :

Le Marégraphe è un’esperienza sonora immersiva che cattura le dinamiche in tempo reale delle maree nel porto di Le Havre.

L’opera fonde i suoni delle onde, del porto, dei corni delle barche e dei passi sui ciottoli, creando una composizione in continua evoluzione. Ogni giorno della stagione, le variazioni delle maree influenzano l’intensità, la consistenza e la tonalità dei suoni, offrendo un’esperienza sensoriale unica a ogni ascolto. Invitando gli spettatori a sperimentare il Marégraphe dal 17° piano della torre dell’Hôtel de Ville, l’artista offre un’esperienza di immersione a due vie. Una vista mozzafiato a 360° della città fa eco alle fluttuazioni musicali del ritmo marino, sottolineando il fragile equilibrio tra natura e industria, porto e mare, musica viva e paesaggio in movimento.

Prenotazione obbligatoria su .billtweb.fr/pro/uneteauhavre

Espanol :

Le Marégraphe es una experiencia sonora inmersiva que capta la dinámica en tiempo real de las mareas en el puerto de Le Havre.

La obra fusiona los sonidos de las olas, el puerto, las bocinas de los barcos y las pisadas sobre los guijarros, creando una composición en constante cambio. Cada día de la temporada, las variaciones de las mareas influyen en la intensidad, textura y tonalidad de los sonidos, ofreciendo una experiencia sensorial única cada vez que se escucha. Invitando a los espectadores a experimentar el Marégraphe desde el piso 17 de la torre del Hôtel de Ville, el artista ofrece una experiencia de inmersión bidireccional. Una impresionante vista de 360° de la ciudad se hace eco de las fluctuaciones musicales del ritmo marino, subrayando el frágil equilibrio entre naturaleza e industria, puerto y mar, música viva y paisaje en movimiento.

Imprescindible reservar en .billtweb.fr/pro/uneteauhavre

L’événement Un Été Au Havre Visite de l’oeuvre Le Marégraphe Le Havre a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie