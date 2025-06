UN ETE AU MUSEE DE PREHISTOIRE DE TAUTAVEL Tautavel 7 juillet 2025 10:00

Pyrénées-Orientales

UN ETE AU MUSEE DE PREHISTOIRE DE TAUTAVEL Avenue Léon Jean Grégory Tautavel Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-07 10:00:00

fin : 2025-08-29 19:00:00

2025-07-07

Un été au musée de Préhistoire de Tautavel. Explorez le monde fascinant de la préhistoire à Tautavel !

Plongez dans l’aventure humaine au musée de Préhistoire de Tautavel ! Niché au cœur des Pyrénées-Orientales, ce musée unique vous invite à des ateliers, des visites guidées, des journées originales,… vous permettront de découvrir la vie de nos ancêtres.

English :

A summer at the Tautavel Museum of Prehistory. Explore the fascinating world of prehistory at Tautavel!

Immerse yourself in the human adventure at the Musée de Préhistoire de Tautavel! Nestling in the heart of the Pyrénées-Orientales region, this unique museum invites you to workshops, guided tours and original days out? to discover the lives of our ancestors.

German :

Ein Sommer im Museum für Vorgeschichte in Tautavel. Erkunden Sie die faszinierende Welt der Vorgeschichte in Tautavel!

Tauchen Sie im Musée de Préhistoire de Tautavel in das Abenteuer der Menschheit ein! Dieses einzigartige Museum im Herzen der Pyrénées-Orientales lädt Sie zu Workshops, Führungen und originellen Tagen ein, an denen Sie das Leben unserer Vorfahren entdecken können.

Italiano :

Un’estate al Museo della Preistoria di Tautavel. Esplorate l’affascinante mondo della preistoria a Tautavel!

Immergetevi nell’avventura umana al Museo della Preistoria di Tautavel! Nel cuore della regione dei Pyrénées-Orientales, questo museo unico vi invita a partecipare a laboratori, visite guidate e giornate originali per scoprire la vita dei nostri antenati.

Espanol :

Un verano en el Museo de Prehistoria de Tautavel. Explore el fascinante mundo de la prehistoria en Tautavel

Sumérjase en la aventura humana en el Museo de Prehistoria de Tautavel En pleno corazón de los Pirineos Orientales, este museo único le invita a participar en talleres, visitas guiadas y jornadas originales para descubrir la vida de nuestros antepasados.

