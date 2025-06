Un été au parc Le Havre Port Center Harfleur 14 août 2025 14:00

Seine-Maritime

Un été au parc Le Havre Port Center Parc de la Mairie Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 14:00:00

fin : 2025-08-14 18:00:00

Date(s) :

2025-08-14

Cet été, Le Havre Port Center s’invite au Parc de la Mairie à Harfleur pour faire découvrir aux petits et aux grands l’univers portuaire à travers deux animations originales, immersives et gratuites.

Le Défi du Shipplaner :

Entrez dans la peau d’un planificateur de terminal portuaire et tentez de résoudre le casse-tête de l’organisation d’un porte-conteneurs ! Avec un jeu en bois et des conteneurs numérotés, les participants devront faire preuve de logique d’observation et de stratégie pour charger efficacement le navire.

A partir de 8 ans Sessions de 30 minutes.

La Capitainerie en 360° :

Prenez place au cœur du port du Havre… depuis Harfleur ! Grâce à un casque, vous serez plongé dans la capitainerie du port et découvrirez le ballet quotidien des navires, les infrastructures, et la complexité d’un site logistique majeur. Une immersion spectaculaire à 54 mètres de hauteur.

A partir de 8 ans.

Accès libre et gratuit.

Parc de la Mairie

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

English : Un été au parc Le Havre Port Center

This summer, Le Havre Port Center has invited itself to Harfleur’s Parc de la Mairie to introduce young and old alike to the world of the port through two original, immersive and free events.

The Shipplaner Challenge:

Step into the shoes of a port terminal planner and try to solve the puzzle of organizing a container ship! With a wooden game and numbered containers, participants will have to use logical observation and strategy to load the ship efficiently.

Ages 8 and up 30-minute sessions.

The Harbour Master’s Office in 360° :

Take a seat at the heart of the port of Le Havre… from Harfleur! Thanks to a headset, you’ll be immersed in the harbor master’s office and discover the daily ballet of ships, infrastructures and the complexity of a major logistics site. A spectacular 54-meter high immersion.

Ages 8 and up.

Free admission.

German :

Diesen Sommer lädt das Le Havre Port Center in den Parc de la Mairie in Harfleur ein, um Groß und Klein die Welt des Hafens mit zwei originellen, immersiven und kostenlosen Animationen näher zu bringen.

Die Shipplaner-Herausforderung :

Schlüpfen Sie in die Rolle eines Planers eines Hafenterminals und versuchen Sie, das Rätsel der Organisation eines Containerschiffs zu lösen! Mit einem Holzspiel und nummerierten Containern müssen die Teilnehmer logisch beobachten und strategisch vorgehen, um das Schiff effizient zu beladen.

Ab 8 Jahren 30-minütige Sitzungen.

Das Hafenamt in 360°:

Nehmen Sie Platz im Herzen des Hafens von Le Havre… von Harfleur aus! Mithilfe eines Kopfhörers tauchen Sie in das Hafenamt ein und entdecken den täglichen Schiffsverkehr, die Infrastruktur und die Komplexität eines wichtigen Logistikstandorts. Ein spektakuläres Eintauchen in 54 Metern Höhe.

Ab 8 Jahren.

Freier Zugang und kostenlos.

Italiano :

Quest’estate, il Centro portuale di Le Havre invita grandi e piccini al Parc de la Mairie di Harfleur per scoprire il mondo del porto attraverso due eventi originali, coinvolgenti e gratuiti.

La sfida dello Shipplaner:

Calatevi nei panni di un terminalista portuale e cercate di risolvere il rompicapo dell’organizzazione di una nave container! Utilizzando un gioco di legno e container numerati, i partecipanti dovranno usare l’osservazione logica e la strategia per caricare la nave in modo efficiente.

A partire dagli 8 anni Sessioni di 30 minuti.

La Capitaneria di Porto a 360°:

Sedetevi nel cuore del porto di Le Havre… da Harfleur! Grazie a una cuffia, sarete immersi nella capitaneria di porto e scoprirete il balletto quotidiano delle navi, le infrastrutture e la complessità di un grande sito logistico. Un’esperienza spettacolare da 54 metri di altezza.

Per bambini a partire dagli 8 anni.

Ingresso gratuito.

Espanol :

Este verano, el Centro Portuario de Le Havre invita a grandes y pequeños al Parque de la Mairie de Harfleur para descubrir el mundo del puerto a través de dos eventos originales, inmersivos y gratuitos.

El desafío Shipplaner :

Métase en la piel de un planificador de terminales portuarias e intente resolver el rompecabezas de la organización de un buque portacontenedores Utilizando un juego de madera y contenedores numerados, los participantes tendrán que utilizar la observación lógica y la estrategia para cargar el buque de forma eficiente.

A partir de 8 años Sesiones de 30 minutos.

La Capitanía Marítima en 360° :

Siéntese en el corazón del puerto de Le Havre… ¡desde Harfleur! Gracias a unos auriculares, se sumergirá en la capitanía del puerto y descubrirá el ballet diario de los buques, las infraestructuras y la complejidad de un gran centro logístico. Es una experiencia espectacular desde una altura de 54 metros.

Para niños a partir de 8 años.

Entrada gratuita.

