UN ÉTÉ AVEC ALEXANDRE DUMAS Bourges

Asssitez à la conférence de Jean-Christohe Rufin !

L’écrivain berruyer et académicien Jean-Christophe Rufin vous présente son nouveau livre Un été avec Alexandre Dumas, un voyage passionnant au cœur de la vie du célèbre romancier.

À l’issue de la rencontre, la librairie Bifurcations proposera un moment convivial de dédicaces dans le hall du Conservatoire.

Une belle occasion de (re)découvrir l’un des grands auteurs français à travers le regard d’un écrivain de renom, et de partager un instant culturel unique. .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

Attend Jean-Christohe Rufin’s conference!

German :

Nehmen Sie an der Vorlesung von Jean-Christohe Rufin teil!

Italiano :

Partecipate alla conferenza di Jean-Christohe Rufin!

Espanol :

¡Asista a la conferencia de Jean-Christohe Rufin!

