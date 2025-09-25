UN ÉTÉ AVEC ALEXANDRE DUMAS Bourges
34 Rue Henri Sellier Bourges Cher
Gratuit
Début : 2025-09-25 19:30:00
fin : 2025-09-25
2025-09-25
Asssitez à la conférence de Jean-Christohe Rufin !
L’écrivain berruyer et académicien Jean-Christophe Rufin vous présente son nouveau livre Un été avec Alexandre Dumas, un voyage passionnant au cœur de la vie du célèbre romancier.
À l’issue de la rencontre, la librairie Bifurcations proposera un moment convivial de dédicaces dans le hall du Conservatoire.
Une belle occasion de (re)découvrir l’un des grands auteurs français à travers le regard d’un écrivain de renom, et de partager un instant culturel unique. .
34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr
English :
Attend Jean-Christohe Rufin’s conference!
German :
Nehmen Sie an der Vorlesung von Jean-Christohe Rufin teil!
Italiano :
Partecipate alla conferenza di Jean-Christohe Rufin!
Espanol :
¡Asista a la conferencia de Jean-Christohe Rufin!
