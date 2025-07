UN ÉTÉ AVEC LE PARC À L’ASSAUT DU CASTELLAS Route des Ormes Barre-des-Cévennes

Venez cheminer sur le sentier aux côtés d’un agent du Parc. Lectures de paysages, observations naturalistes et histoires locales vous plongeront dans l’âme de ces vallées cévenoles. Tout au long du parcours, ouvrez l’oeil des balises sont dissimulées ! Saurez-vous les repérer et vous orienter ?

Informations et réservations OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

Balade pour découvrir quelques caractéristiques des Cévennes. Tout ne vous sera pas présenté mais après cette expérience mêlant orientation et informations, vous serez armés pour poursuivre votre découverte de ce pays singulier.

Accessibilité

La montée sur le Castelas est courte et un peu raide mais convient à presque tous les marcheurs

TOUT PUBLIC, à partir de 7 ans

Information pratique

Chaussures de marche, eau, chapeau

Informations & réservations OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14 .

English :

Come and walk the trail with a Park agent. Landscape readings, naturalist observations and local stories will plunge you into the soul of these Cévennes valleys. Keep your eyes peeled for hidden markers along the way! Can you spot them and find your way?

Information and reservations OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

German :

Gehen Sie an der Seite eines Parkbeamten auf dem Pfad spazieren. Sie werden die Landschaft lesen, naturalistische Beobachtungen machen und lokale Geschichten hören, die Sie in die Seele dieser Cevennen-Täler eintauchen lassen. Halten Sie die Augen offen: Auf dem gesamten Weg sind Markierungen versteckt! Können Sie sie finden und sich orientieren?

Informationen und Reservierungen: OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

Italiano :

Venite a percorrere il sentiero con un funzionario del Parco. La lettura del paesaggio, l’osservazione della natura e l’ascolto di storie locali vi faranno immergere nell’anima di queste valli delle Cévennes. Tenete gli occhi aperti per scoprire i cartelli nascosti lungo il percorso! Riuscirete a individuarli e a trovare la strada?

Informazioni e prenotazioni OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

Espanol :

Venga a recorrer el sendero con un responsable del Parque. La lectura del paisaje, la observación de la naturaleza y la escucha de las historias locales le sumergirán en el alma de estos valles de las Cevenas. Esté atento a las señales escondidas por el camino ¿Sabrá encontrarlas y orientarse?

Información y reservas OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

