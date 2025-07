UN ÉTÉ AVEC LE PARC À MI PENTE SOUS LE MÉJEAN Maison du tourisme et du Parc Florac Trois Rivières

UN ÉTÉ AVEC LE PARC À MI PENTE SOUS LE MÉJEAN

Maison du tourisme et du Parc Lieu-dit L’Outre Florac Trois Rivières Lozère

Gratuit

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Au cours de cette balade avec un agent pour guide, vous prendrez suffisamment de hauteur pour apprécier la beauté et le caractère particulier de Florac et ses alentours.

Informations et réservations OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

Vous découvrirez les actions du Parc en lien avec ce territoire des sources, des oiseaux, des pierres et des hommes.

Information pratique.

Tout public, à partir de 8 ans, avec une bonne condition physique requise (savoir marcher sur des chemins caillouteux avec un petit raidillon au départ et descente en lacets parfois escarpée) 5kms, 250m de dénivelé.

English :

On this guided walk, you’ll gain enough height to appreciate the beauty and special character of Florac and its surroundings.

Information and bookings OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

German :

Bei diesem Spaziergang mit einem Agenten als Führer gewinnen Sie genügend Höhe, um die Schönheit und den besonderen Charakter von Florac und seiner Umgebung zu genießen.

Informationen und Reservierungen OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

Italiano :

Questa escursione guidata vi permetterà di guadagnare l’altezza necessaria per apprezzare la bellezza e la particolarità di Florac e dei suoi dintorni.

Informazioni e prenotazioni OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

Espanol :

En este paseo guiado, ganará altura suficiente para apreciar la belleza y el carácter especial de Florac y sus alrededores.

Información y reservas OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

