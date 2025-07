UN ETE AVEC LE PARC À PROXIMITÉ DU TARN Chemin du Réjal Ispagnac

UN ETE AVEC LE PARC À PROXIMITÉ DU TARN

Chemin du Réjal Abri bus, parking de l’école Ispagnac Lozère

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

A proximité du Tarn, vous découvrirez le fonctionnement et la gestion de la rivière en compagnie d’un agent du Syndicat Tarn-amont. Chemin faisant, quelques espèces animales, vous seront présentées par un agent du Parc. Sur réservation.

Chemin du Réjal Abri bus, parking de l’école Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

English :

Close to the Tarn, you’ll discover how the river works and how it’s managed, in the company of an agent from the Syndicat Tarn-amont. Along the way, a number of animal species will be introduced to you by a Park agent. Reservations required.

German :

In der Nähe des Flusses Tarn lernen Sie in Begleitung eines Mitarbeiters des Syndikats Tarn-amont die Funktionsweise und die Verwaltung des Flusses kennen. Auf dem Weg dorthin werden Ihnen einige Tierarten von einem Mitarbeiter des Parks vorgestellt. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Vicino al Tarn, scoprirete il funzionamento e la gestione del fiume in compagnia di un agente del Syndicat Tarn-amont. Lungo il percorso, un funzionario del Parco vi presenterà alcune specie animali. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Cerca del Tarn, descubrirá el funcionamiento y la gestión del río en compañía de un agente del Syndicat Tarn-amont. A lo largo del recorrido, un agente del Parque le presentará varias especies animales. Imprescindible reservar.

