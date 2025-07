UN ETE AVEC LE PARC À PROXIMITÉ DU TARN Ispagnac

Après une présentation du domaine viticole de Cabridelles, bénéficiaire de la marque Esprit Parc, vous partirez explorer une parcelle en terrasse. Votre défi ? Favoriser l’accueil de la biodiversité dans cette parcelle ! Sur réservation.

Votre défi ? Favoriser l’accueil de la biodiversité dans cette parcelle !

Pour le relever, il vous faudra adopter le regard d’une espèce animale est-ce qu’une libellule, une chouette hulotte, une couleuvre ou un hérisson peuvent y trouver des espaces pour se nourrir et se reproduire ? Nous nous chargeons de vous fournir le petit bagage de connaissances indispensables !

Une dégustation sera offerte pour clore la soirée.

Parking de l’école Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

English :

After a presentation of the Cabridelles winery, recipient of the Esprit Parc label, you’ll set off to explore a terraced plot. Your challenge? Encourage biodiversity in this plot! Reservations required.

German :

Nach einer Vorstellung des Weinguts Cabridelles, das die Marke Esprit Parc trägt, machen Sie sich auf, eine Terrassenparzelle zu erkunden. Was ist Ihre Herausforderung? Fördern Sie die Biodiversität in dieser Parzelle! Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Dopo una presentazione della tenuta vinicola di Cabridelles, che ha ottenuto il marchio Esprit Parc, partirete alla scoperta di un terreno terrazzato. La vostra sfida? Favorire la biodiversità in questo terreno! Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Tras una presentación de la explotación vitícola de Cabridelles, que ha obtenido la etiqueta Esprit Parc, saldrá a explorar una parcela en terrazas. ¿Su reto? Fomentar la biodiversidad en esta parcela Reserva obligatoria.

