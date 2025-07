UN ÉTÉ AVEC LE PARC AU LEVER DU SOLEIL D20 Parking du Col de Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère

UN ÉTÉ AVEC LE PARC AU LEVER DU SOLEIL

D20 Parking du Col de Finiels Col de Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 05:00:00

fin : 2025-07-16 08:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Vous partirez à la rencontre des animaux qui ne se dévoilent qu’à l’aube, tout en profitant de la lumière douce du matin sur les paysages de la Lozère.

Prévoir bonnes chaussures et vêtements chauds.

Réservation obligatoire et ouverte à partir du 01/07/2025.

Un réveil matinal pour une expérience inoubliable! Surplombant les sources du Tarn, vous partirez à la rencontre des animaux qui ne se dévoilent qu’à l’aube, tout en profitant de la lumière douce du matin sur les paysages de la Lozère.

Prévoir bonnes chaussures et vêtements chauds

Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94

Rdv à 5h au Parking du Col de Finiels. Durée 3h.

D20 Parking du Col de Finiels Col de Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com

English :

You’ll get to meet the animals that only reveal themselves at dawn, while enjoying the soft morning light over the Lozère countryside.

Suitable for all ages-Medium difficulty-Dogs not allowed

Good footwear and warm clothing essential.

Reservations required and open from 01/07/2025.

German :

Sie machen sich auf den Weg, um Tiere zu treffen, die sich erst im Morgengrauen enthüllen, und genießen dabei das sanfte Licht des Morgens über der Landschaft der Lozère.

Für alle Altersgruppen Mittlerer Schwierigkeitsgrad Hunde verboten

Gutes Schuhwerk und warme Kleidung vorsehen.

Reservierung erforderlich und ab dem 01/07/2025 möglich.

Italiano :

Partirete per incontrare gli animali che si rivelano solo all’alba, godendo della morbida luce mattutina sulla campagna della Lozère.

Aperto a tutti Difficoltà media Cani non ammessi

Portare scarpe buone e abbigliamento caldo.

Prenotazione obbligatoria e apertura dal 01/07/2025.

Espanol :

Saldrás al encuentro de los animales que sólo se dejan ver al amanecer, mientras disfrutas de la suave luz matinal sobre la campiña de Lozère.

Abierto a todos Dificultad media No se admiten perros

Llevar buen calzado y ropa de abrigo.

Reserva obligatoria a partir del 01/07/2025.

