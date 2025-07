UN ETE AVEC LE PARC SOUS LES ÉTOILES Hures-la-Parade

UN ETE AVEC LE PARC SOUS LES ÉTOILES Hures-la-Parade mercredi 16 juillet 2025.

Hameau du Villaret Hures-la-Parade Lozère

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Vous serez accueillis dès 20h30 par les agents du Parc avec qui vous pourrez partager votre pique-nique, si vous le souhaitez. Un verre de l’amitié vous sera offert.

A partir de 22h, dès la nuit tombée, laissez-vous guider dans l’immensité du ciel étoilé par Jean Marie Lopez, de la société Astronomique de Montpellier.

Apprenez à vous repérer dans la voûte céleste, à reconnaître la Grande Ourse, la Petite Ourse, le Triangle d’été et suivez le zodiaque du Lion au Sagittaire une immersion céleste accessible à tous, à vivre sous réserve d’un ciel dégagé.

Sur réservation uniquement. Pensez à prendre une lampe frontale à lumière rouge si possible, un drap ou une couverture pour vous installer confortablement au sol. Les animaux de compagnie (même tenus en laisse) ne sont pas admis. .

Hameau du Villaret Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

English :

Park staff will be on hand to welcome you at 8.30pm, and you can share a picnic with them if you wish. From 10pm, as soon as night falls, let Jean Marie Lopez, from the Société Astronomique de Montpellier, guide you through the immensity of the starry sky. By reservation only.

German :

Sie werden ab 20:30 Uhr von den Mitarbeitern des Parks empfangen, mit denen Sie, wenn Sie möchten, Ihr Picknick teilen können. Ab 22 Uhr, sobald es dunkel ist, lassen Sie sich von Jean Marie Lopez von der Astronomischen Gesellschaft Montpellier in die Unendlichkeit des Sternenhimmels führen. Nur mit Reservierung.

Italiano :

Il personale del parco sarà a disposizione per accogliervi a partire dalle 20.30 e, se lo desiderate, potrete condividere un picnic con loro. Dalle 22.00, appena cala la notte, lasciatevi guidare da Jean Marie Lopez, della Société Astronomique de Montpellier, nell’immensità del cielo stellato. Solo su prenotazione.

Espanol :

El personal del parque le dará la bienvenida a partir de las 20.30 h y, si lo desea, podrá compartir un picnic con ellos. A partir de las 22:00 h, en cuanto caiga la noche, déjese guiar por Jean Marie Lopez, de la Société Astronomique de Montpellier, a través de la inmensidad del cielo estrellado. Sólo con reserva previa.

