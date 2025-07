UN ÉTÉ AVEC LE PARC SUR LES TRACES DES DINOSAURES Saint-Laurent-de-Trèves Cans et Cévennes

UN ÉTÉ AVEC LE PARC SUR LES TRACES DES DINOSAURES Saint-Laurent-de-Trèves Cans et Cévennes jeudi 31 juillet 2025.

UN ÉTÉ AVEC LE PARC SUR LES TRACES DES DINOSAURES

Saint-Laurent-de-Trèves Parking du village Cans et Cévennes Lozère

Une équipe de fouilleurs encadrée par le paléontologue Jean-David Moreau, de l’Association Paléontologique des Hauts Plateaux du Languedoc, est mobilisée pour la recherche de traces laissées par des dinosaures. Nous vous invitons à partager avec eux un moment unique pour découvrir la réalité d’un chantier de fouille et saisir les enjeux de ce type de recherche. Accompagnés par un agent du Parc et avec l’appui du foyer rural Tarnon Mimente, nous vous attendons pour cette mise en lumière d’un patrimoine aux mille secrets.

TOUT PUBLIC prévoir Pique-nique, chapeau, eau

Saint-Laurent-de-Trèves Parking du village Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

English :

A unique opportunity to meet a team of paleontologists in the field.

No reservation

German :

Ein einzigartiger Moment, um ein Team von Paläontologen in einer Ausgrabungssituation zu treffen.

Keine Reservierung

Italiano :

Un’occasione unica per incontrare un team di paleontologi durante uno scavo.

Senza prenotazione

Espanol :

Una oportunidad única de conocer a un equipo de paleontólogos en una excavación.

Sin reserva

