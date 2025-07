UN ÉTÉ AVEC LE PARC TARN, QUAND LA RIVIÈRE SE RACONTE Florac Trois Rivières

Maison du tourisme et du Parc Florac Trois Rivières Lozère

Projection du film TARN, quand la rivière se raconte de la réalisatrice Lily Espla.

Confortablement installés, venez découvrir cette rivière et admirer quelques habitants du Tarn des loutres jouant ensemble, des castors au travail, des martins-pêcheurs aux couleurs flamboyantes…puis échanger avec un agent du Syndicat Tarn amont et un agent du Parc sur le fonctionnement de ce cours d’eau.

Tout public

Maison du tourisme et du Parc Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

English :

Screening of the film TARN, quand la rivière se raconte by director Lily Espla.

Information and bookings OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

German :

Vorführung des Films TARN, quand la rivière se raconte von der Regisseurin Lily Espla.

Informationen und Reservierungen OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

Italiano :

Proiezione del film TARN, quand la rivière se raconte della regista Lily Espla.

Informazioni e prenotazioni OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

Espanol :

Proyección de la película TARN, quand la rivière se raconte de la directora Lily Espla.

Información y reservas OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

