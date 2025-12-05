UN ÉTÉ DANS LE GRAND NORD Lieu-dit Monde Aurignac

UN ÉTÉ DANS LE GRAND NORD

Un voyage dans le Grand Nord, celui du cercle polaire arctique… Un évènement ouvert à tous.

Le 1er août 2025 le moteur tombe en panne lors de notre traversée de la mer de Baffin, au nord du cercle polaire arctique.

Alors que le Sud-Ouest de la France subit une nouvelle canicule à 40 degrés, ils sont en doudoune de ski, moufles et bonnet, à dériver à la même vitesse que les icebergs qui les entourent. Ils sont à équidistance entre la côte Ouest du Groenland et le Nunavut, au nord du Canada.

Au bout de 6 jours en mer, ils mettent enfin pied à Pond Inlet, un village de 1300 habitants de l’Île de Baffin en territoire inuit. Ils pensaient y rester 2 semaines mais finalement ils y en passeront 10.

Ce soir, Alice Le Marec vous emmène très loin au nord à travers ses yeux et ses mains d’artiste pour vous raconter et vous montrer ce que qu’elle appris de la vie des Inuits.

Un plat ou une boisson seront les bienvenus pour des échanges autour d’un buffet partagé. .

English :

A journey to the Far North, to the Arctic Circle… An event open to all.

