Un été en France Hombourg-Budange 6 juillet 2025 18:00

Moselle

Un été en France Hombourg-Budange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-06 18:00:00

fin : 2025-07-06 23:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Le violoncelliste de renommée internationale Gautier Capuçon pose son archet dans notre joli coin de Moselle pour un concert grandiose et en plein air, dans un décor digne d’un conte de fées.

– 18 h Ouverture du site

– 19h30 à 21h30 Concert

En première partie les jeunes talents de l’Orchestre à l’École

Ensuite place à Gautier Capuçon accompagné de 9 jeunes musiciens classiques

– 22 h 30 Grand feu d’artifice pour finir la soirée en beauté !

Côté papilles restauration et buvette sur place

Pensez à ramener votre chaise pliante ou votre plus belle couverture de pique-nique !

Un Été en France, c’est plus de 120 000 spectateurs depuis 2020, et des dizaines de jeunes talents révélés. Cette année encore, la musique classique sort des salles pour venir à votre rencontre. Et c’est beau. Et c’est gratuit. Et c’est chez nous.Tout public

0 .

Hombourg-Budange 57920 Moselle Grand Est contact@chateaudehombourg.fr

English :

Internationally renowned cellist Gautier Capuçon brings his bow to our pretty corner of the Moselle for a grandiose open-air concert in a fairytale setting.

– 6 pm: Opening of the site

– 7:30 pm to 9:30 pm: Concert

Opening act: the young talents of the Orchestre à l?École

Next: Gautier Capuçon accompanied by 9 young classical musicians

– 10:30 p.m.: Fireworks to end the evening on a high note!

Food and refreshments on site

Don’t forget to bring your folding chair or your best picnic blanket!

Un Été en France has attracted more than 120,000 spectators since 2020, and revealed dozens of young talents. Once again this year, classical music comes out of the concert halls to meet you. And it’s beautiful. And it’s free. And it’s on our doorstep.

German :

Der international bekannte Cellist Gautier Capuçon setzt seinen Bogen in unserer schönen Ecke der Mosel für ein grandioses Open-Air-Konzert in einer märchenhaften Kulisse auf.

– 18 Uhr: Eröffnung des Veranstaltungsortes

– 19.30 bis 21.30 Uhr: Konzert

Erster Teil: die jungen Talente des Orchestre à l’École

Anschließend: Platz für Gautier Capuçon, begleitet von 9 jungen klassischen Musikern

– 22:30 Uhr: Großes Feuerwerk zum Abschluss des Abends!

Für den Gaumen: Essen und Trinken vor Ort

Denken Sie daran, Ihren Klappstuhl oder Ihre schönste Picknickdecke mitzubringen!

Un Été en France, das sind seit 2020 mehr als 120.000 Zuschauer und Dutzende von jungen Talenten, die entdeckt werden. Auch in diesem Jahr verlässt die klassische Musik die Konzertsäle, um Sie zu treffen. Und es ist schön. Und es ist kostenlos. Und es ist bei uns.

Italiano :

Il violoncellista di fama internazionale Gautier Capuçon si esibisce nel nostro grazioso angolo della Mosella per un grandioso concerto all’aperto in uno scenario degno di una fiaba.

– 18.00: Apertura del sito

– dalle 19.30 alle 21.30: Concerto

In apertura: i giovani talenti dell’Orchestre à l’École

A seguire: Gautier Capuçon accompagnato da 9 giovani musicisti classici

– 22.30: Fuochi d’artificio per concludere in bellezza la serata!

Cibo e rinfreschi sul posto

Non dimenticate di portare la vostra sedia pieghevole o la vostra migliore coperta da picnic!

Dal 2020 Un Été en France ha attirato più di 120.000 spettatori e ha messo in mostra decine di giovani talenti. Anche quest’anno, la musica classica esce dalle sale per incontrarvi. Ed è bellissima. Ed è gratuita. Ed è alle nostre porte.

Espanol :

El violonchelista de fama internacional Gautier Capuçon se presenta en nuestro bello rincón del Mosela para un grandioso concierto al aire libre en un marco digno de un cuento de hadas.

– 18.00 h: Apertura del recinto

– 19:30 a 21:30: Concierto

Actuación de apertura: los jóvenes talentos de la Orchestre à l’École

A continuación: Gautier Capuçon acompañado de 9 jóvenes músicos clásicos

– 22.30 h: fuegos artificiales para cerrar la velada con broche de oro

Comida y refrescos in situ

No olvide traer su silla plegable o su mejor manta de picnic

Un Été en France ha atraído a más de 120.000 espectadores desde 2020 y ha dado a conocer a decenas de jóvenes talentos. Un año más, la música clásica sale de las salas a su encuentro. Y es hermosa. Y es gratis. Y está en nuestra puerta.

L’événement Un été en France Hombourg-Budange a été mis à jour le 2025-06-23 par MOSELLE ATTRACTIVITE