Un été en Nouvelle-France, sillonner l'Histoire en BD et en jeux
1 juillet 2025 10:00

Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre
Troyes
Aube

Début : 2025-07-01 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-07-01

Quand l’Histoire devient épopée graphique…

Cet été, embarquez pour la Nouvelle-France et laissez-vous emporter par une fresque historique haute en couleurs.

Des récits puissants, révélés par des illustrations au trait remarquable, pour une immersion totale dans un monde où les destins se forgent à coups de traités, de totems… et de tomahawks.

Entre conquêtes, alliances et découvertes, plongez dans une page méconnue de l’Histoire à travers des bandes dessinées captivantes et des animations conviviales, où la beauté du dessin et le plaisir du jeu se répondent.



… Et l’art, moment de partage

Pour clore cette traversée estivale, rendez-vous est pris avec celles et ceux qui font vivre les récits. Patrick Prugne et Brada réunis pour partager leur passion du trait, de la narration et de l’Histoire.

Table ronde et dédicaces ponctueront ce temps de clôture, entre regards croisés, échanges passionnés et dessin en partage.



Une invitation à voyager autrement, entre Histoire et imaginaire, pour faire revivre un passé vibrant. .

Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20

