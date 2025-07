Un été en Seine 2025 Atelier Atéba Les Andelys

Un été en Seine 2025 Atelier Atéba Les Andelys samedi 12 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Atelier Atéba

Berges de Seine Les Andelys Eure

Début : 2025-07-12 17:00:00

fin : 2025-07-12 18:00:00

2025-07-12

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Atelier Atéba- Espace Famille :

Ambiance estivale garantie avec cet atelier de création d’atèbas, ces tresses colorées que l’on enroule autour des mèches de cheveux. Choisis tes fils, apprends les techniques de tressage et repars avec une touche bohème pour l’été. Une activité créative et tendance, idéale pour petits et grands.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Atelier Atéba

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Workshop: Atéba- Family Area :

Summer ambience guaranteed with this workshop to create atèbas, the colorful braids that are wrapped around locks of hair. Choose your strands, learn braiding techniques and leave with a bohemian touch for summer. A creative and trendy activity, ideal for young and old alike.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Workshop: Atéba Familienbereich :

Sommerstimmung ist garantiert mit diesem Workshop zur Herstellung von Atebas, den bunten Zöpfen, die um die Haarsträhnen gewickelt werden. Wähle dein Garn, lerne die Flechttechniken und nimm einen Hauch von Bohème für den Sommer mit nach Hause. Eine kreative und trendige Aktivität, ideal für Jung und Alt.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e ricreative.

Laboratorio: Atéba Area famiglie:

Un’atmosfera estiva è garantita con questo workshop su come creare le atèba, le trecce colorate che si avvolgono intorno a ciocche di capelli. Scegliete le vostre ciocche, imparate le tecniche di intreccio e partite con un tocco bohémien per l’estate. Un’attività creativa e di tendenza, ideale per grandi e piccini.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Taller: Atéba Espacio familiar:

El ambiente estival está garantizado con este taller de creación de atèbas, las coloridas trenzas que se enrollan alrededor de mechones de pelo. Elige tus mechones, aprende las técnicas de trenzado y sal con un toque bohemio para el verano. Una actividad creativa y de moda, ideal para grandes y pequeños.

L’événement Un été en Seine 2025 Atelier Atéba Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération