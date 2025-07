Un été en Seine 2025 Atelier « Fabrique ton encre » et Test de rapidité Les Andelys

Un été en Seine 2025 Atelier « Fabrique ton encre » et Test de rapidité Les Andelys vendredi 11 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Atelier « Fabrique ton encre » et Test de rapidité

Berges de Seine Les Andelys Eure

Début : 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-07-11 15:30:00

2025-07-11

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Atelier « Fabrique ton encre » et Test de rapidité Espace Famille :

Un atelier ludique et instructif pour les curieux de tous âges ! Apprends à créer ton encre naturelle à partir d’ingrédients simples, puis mets ton agilité à l’épreuve avec un défi de rapidité.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Atelier « Fabrique ton encre » et Test de rapidité

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Make your own ink » workshop and Speed Test Espace Famille :

A fun and instructive workshop for curious people of all ages! Learn how to create your own natural ink from simple ingredients, then put your agility to the test with a speed challenge.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Workshop « Fabrique ton encre » und Schnelligkeitstest Espace Famille :

Ein spielerischer und lehrreicher Workshop für Neugierige jeden Alters! Lerne, wie du aus einfachen Zutaten deine Naturtinte herstellst, und stelle dann deine Geschicklichkeit bei einem Schnelligkeitstest auf die Probe.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e di svago.

Laboratorio « Crea il tuo inchiostro » e Speed Test Espace Famille :

Un laboratorio divertente e istruttivo per i curiosi di tutte le età! Imparate a creare il vostro inchiostro naturale a partire da semplici ingredienti, poi mettete alla prova la vostra agilità con una sfida di velocità.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Taller « Crea tu propia tinta » y Speed Test Espace Famille :

Un taller lúdico e instructivo para curiosos de todas las edades Aprenda a crear su propia tinta natural a partir de ingredientes sencillos y, a continuación, ponga a prueba su agilidad con un desafío de velocidad.

