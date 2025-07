Un été en Seine 2025 Atelier maquillage « pirate » Les Andelys

Un été en Seine 2025 Atelier maquillage « pirate » Les Andelys mercredi 16 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Atelier maquillage « pirate »

Berges de Seine Les Andelys Eure

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 18:00:00

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Rallye patrimoine :

Partez à la découverte du patrimoine local grâce au rallye patrimoine. Cette activité ludique et instructive vous invite à explorer les sites historiques tout en résolvant des énigmes. Une façon agréable et originale d’en apprendre plus sur la région en famille ou entre amis.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Atelier maquillage « pirate »

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Heritage rally :

Discover the local heritage with the Heritage Rally. This fun and instructive activity invites you to explore historic sites while solving riddles. A fun and original way to learn more about the region with family and friends.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Rallye zum Kulturerbe :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und erkunden Sie das lokale Kulturerbe mithilfe der Kulturerbe-Rallye. Diese spielerische und informative Aktivität lädt Sie dazu ein, historische Stätten zu erkunden und dabei Rätsel zu lösen. Eine angenehme und originelle Art, mit der Familie oder Freunden mehr über die Region zu erfahren.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e ricreative.

Rally del patrimonio:

Scoprite il patrimonio locale con il Rally del Patrimonio. Questa attività divertente e informativa vi invita a esplorare i siti storici risolvendo indovinelli. Un modo divertente e originale per conoscere meglio la regione con la famiglia e gli amici.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Rally del Patrimonio :

Descubra el patrimonio local con el Rally del Patrimonio. Esta actividad lúdica e informativa le invita a explorar lugares históricos mientras resuelve enigmas. Una manera divertida y original de conocer mejor la región en familia o entre amigos.

