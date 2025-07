Un été en Seine 2025 Atelier maquillage « pirate » Les Andelys

Un été en Seine 2025 Atelier maquillage « pirate » Les Andelys mercredi 16 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Atelier maquillage « pirate »

Berges de Seine Les Andelys Eure

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 16:00:00

2025-07-16

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Atelier maquillage « pirate » Espace Famille :

L’atelier maquillage pirate offre aux enfants l’occasion de se transformer en véritables flibustiers. Avec des couleurs vives et des détails soignés, ils pourront arborer un look amusant et prêt pour l’aventure. Un moment ludique et créatif à ne pas manquer !

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Atelier maquillage « pirate »

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Pirate » make-up workshop Family Area :

The « pirate » make-up workshop gives children the opportunity to transform themselves into real buccaneers. With bright colors and meticulous detailing, they can sport a fun, adventure-ready look. A fun and creative moment not to be missed!

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Schminkworkshop « Pirat » Familienzentrum :

Der Schminkworkshop « Pirat » bietet Kindern die Möglichkeit, sich in echte Freibeuter zu verwandeln. Mit lebendigen Farben und liebevollen Details können sie einen lustigen Look tragen, der bereit für Abenteuer ist. Ein spielerischer und kreativer Moment, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e di svago.

Laboratorio di trucco « pirata » Area famiglie:

Il laboratorio di trucco da « pirata » permette ai bambini di trasformarsi in veri bucanieri. Con colori vivaci e dettagli curati, potranno sfoggiare un look divertente e pronto all’avventura. Un’esperienza divertente e creativa da non perdere!

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Taller de maquillaje « pirata » Espacio Familia :

El taller de maquillaje « pirata » ofrece a los niños la posibilidad de transformarse en auténticos bucaneros. Con colores vivos y detalles minuciosos, podrán lucir un look divertido y listo para la aventura. Una experiencia lúdica y creativa que no se puede perder

L’événement Un été en Seine 2025 Atelier maquillage « pirate » Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération