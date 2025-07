Un été en Seine 2025 Atelier Qi Gong Les Andelys

Un été en Seine 2025 Atelier Qi Gong Les Andelys lundi 14 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Atelier Qi Gong

Berges de Seine Les Andelys Eure

Début : 2025-07-14 16:00:00

fin : 2025-07-14 17:00:00

2025-07-14 2025-07-16

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Atelier Qi Gong Espace Famille:

Mme Gerente-Rocher vous invite à un atelier Qi Gong. Cet atelier vous propose une pause bien-être alliant mouvements doux, respiration et concentration. Cette pratique traditionnelle chinoise aide à harmoniser le corps et l’esprit, à réduire le stress et à améliorer la souplesse. Accessible à tous, c’est un moment idéal pour se ressourcer et retrouver énergie et sérénité.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Atelier Qi Gong

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Qi Gong workshop Espace Famille:

Ms Gerente-Rocher invites you to a Qi Gong workshop. This workshop offers a wellness break combining gentle movements, breathing and concentration. This traditional Chinese practice helps to harmonize body and mind, reduce stress and improve flexibility. Accessible to all, it’s an ideal way to recharge your batteries and regain energy and serenity.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Qi Gong-Workshop Familienbereich:

Frau Gerente-Rocher lädt Sie zu einem Qi-Gong-Workshop ein. Dieser Workshop bietet Ihnen eine Wohlfühlpause, in der Sie sanfte Bewegungen, Atmung und Konzentration miteinander verbinden. Diese traditionelle chinesische Praxis hilft, Körper und Geist zu harmonisieren, Stress abzubauen und die Beweglichkeit zu verbessern. Dieser Kurs ist für alle zugänglich und ein idealer Moment, um neue Energie und Gelassenheit zu tanken.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa quinta edizione, vi aspetta un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e ricreative.

Laboratorio di Qi Gong Espace Famille:

La signora Gerente-Rocher vi invita a partecipare a un laboratorio di Qi Gong. Questo laboratorio offre una pausa di benessere che combina movimenti dolci, respirazione e concentrazione. Questa pratica tradizionale cinese aiuta ad armonizzare il corpo e la mente, a ridurre lo stress e a migliorare la flessibilità. Aperto a tutti, è un modo ideale per ricaricarsi e ritrovare energia e serenità.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Taller de Qi Gong Espace Famille:

La Sra. Gerente-Rocher le invita a un taller de Qi Gong. Este taller ofrece una pausa de bienestar que combina movimientos suaves, respiración y concentración. Esta práctica tradicional china ayuda a armonizar cuerpo y mente, reducir el estrés y mejorar la flexibilidad. Abierto a todos, es una forma ideal de recargar las pilas y recuperar la energía y la serenidad.

