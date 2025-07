Un été en Seine 2025 Atelier Sabre de pirate Les Andelys

Un été en Seine 2025 Atelier Sabre de pirate Les Andelys vendredi 11 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Atelier Sabre de pirate

Berges de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 15:45:00

fin : 2025-07-11 17:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Sabre de pirate Espace Famille :

Deviens un vrai pirate en fabriquant ton propre sabre ! Cet atelier manuel invite les enfants à créer leur arme d’aventure en toute sécurité, à partir de matériaux simples. Un moment ludique pour compléter leur panoplie de corsaire avant de partir à l’abordage !

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Sabre de pirate Espace Famille :

Deviens un vrai pirate en fabriquant ton propre sabre ! Cet atelier manuel invite les enfants à créer leur arme d’aventure en toute sécurité, à partir de matériaux simples. Un moment ludique pour compléter leur panoplie de corsaire avant de partir à l’abordage ! .

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Atelier Sabre de pirate

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Pirate Sabre Family Area :

Become a real pirate by making your own sword! This manual workshop invites children to create their own adventure weapon in complete safety, using simple materials. It’s a fun way to complete your privateer’s outfit before setting off on your adventure!

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Piratensäbel Familienbereich :

Werde ein echter Pirat, indem du deinen eigenen Säbel herstellst! Dieser handwerkliche Workshop lädt Kinder dazu ein, ihre Abenteuerwaffe aus einfachen Materialien in aller Sicherheit herzustellen. Ein spielerischer Moment, um ihre Freibeuterausrüstung zu vervollständigen, bevor sie zum Entern aufbrechen!

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa quinta edizione, vi aspetta un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e ricreative.

Sciabola pirata Area famiglie:

Diventa un vero pirata costruendo la tua spada! Questo laboratorio manuale invita i bambini a creare la propria arma d’avventura in tutta sicurezza, utilizzando materiali semplici. È un modo divertente per completare il proprio abbigliamento da pirata prima di partire per l’avventura!

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Sable pirata Espacio familiar:

Conviértase en un auténtico pirata fabricando su propio sable Este taller manual invita a los niños a crear su propia arma de aventuras con total seguridad y utilizando materiales sencillos. ¡Es una forma divertida de completar su atuendo pirata antes de partir a la aventura!

L’événement Un été en Seine 2025 Atelier Sabre de pirate Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération