Un été en Seine 2025 Atelier Sauvons les poissons Les Andelys

Un été en Seine 2025 Atelier Sauvons les poissons

Berges de Seine Les Andelys Eure

Début : 2025-07-12 16:00:00

fin : 2025-07-12 17:00:00

2025-07-12

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Atelier Sauvons les poissons Espace Famille :

Tout au long de l’été, nos animateurs proposent une série d’activités manuelles spécialement conçues pour les enfants en maternelle et primaire, ainsi que leurs familles. Retrouvez-les pour l’atelier « Sauvons les poissons ».

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Atelier Sauvons les poissons

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Workshop: Save the fish Family Area :

Throughout the summer, our animators offer a series of manual activities specially designed for kindergarten and primary school children, and their families. Join them for the « Save the fish » workshop.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht sein.

Workshop: Rettet die Fische Familienbereich :

Den ganzen Sommer über bieten unsere Animateure eine Reihe von Bastelaktivitäten an, die speziell für Kindergarten- und Grundschulkinder sowie deren Familien konzipiert wurden. Hier finden Sie den Workshop « Rettet die Fische ».

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e di svago.

Laboratorio: Salviamo i pesci Area famiglie:

Per tutta l’estate, i nostri animatori proporranno una serie di attività manuali pensate appositamente per i bambini delle scuole materne ed elementari e le loro famiglie. Unitevi a loro per il laboratorio « Salviamo i pesci ».

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Taller: Salvar a los peces Espacio familiar:

Durante todo el verano, nuestros animadores propondrán una serie de actividades manuales especialmente diseñadas para los niños de infantil y primaria y sus familias. Únase a ellos en el taller « Salvar a los peces ».

