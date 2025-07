Un été en Seine 2025 Atelier vitrail Les Andelys

Un été en Seine 2025 Atelier vitrail Les Andelys dimanche 13 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Atelier vitrail

Berges de Seine Les Andelys Eure

Début : 2025-07-13 15:15:00

fin : 2025-07-13 17:00:00

2025-07-13

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Atelier vitrail Espace Famille :

Participez à l’atelier vitrail pour découvrir cet art fascinant. Vous apprendrez à manipuler le verre coloré et à créer vos propres motifs. C’est une activité créative et relaxante, idéale pour exprimer votre imagination tout en réalisant une œuvre unique à emporter chez vous.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Atelier vitrail

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Stained glass workshop Espace Famille :

Join us for a stained-glass workshop to discover this fascinating art. Learn how to manipulate colored glass and create your own designs. It’s a creative and relaxing activity, ideal for expressing your imagination while creating a unique work to take home.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht sein.

Glasmalerei-Workshop Espace Famille :

Nehmen Sie am Glasmalerei-Workshop teil, um diese faszinierende Kunst zu entdecken. Sie lernen, wie man mit farbigem Glas umgeht und wie man seine eigenen Motive entwirft. Es ist eine kreative und entspannende Aktivität, bei der Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen können, während Sie ein einzigartiges Kunstwerk herstellen, das Sie mit nach Hause nehmen können.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e di svago.

Laboratorio di vetrate Espace Famille :

Partecipate al laboratorio di vetrate artistiche e scoprite quest’arte affascinante. Imparerete a maneggiare il vetro colorato e a creare i vostri disegni. È un’attività creativa e rilassante, ideale per esprimere la propria immaginazione e creare un’opera unica da portare a casa.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Taller de vidrieras Espace Famille :

Participe en el taller de vidrieras y descubra este fascinante arte. Aprenderá a manipular vidrios de colores y a crear sus propios diseños. Es una actividad creativa y relajante, ideal para expresar su imaginación y crear una obra única que podrá llevarse a casa.

L’événement Un été en Seine 2025 Atelier vitrail Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération