Un été en Seine 2025 Bataille navale Les Andelys

Berges de Seine Les Andelys Eure

Début : 2025-07-11 16:00:00

fin : 2025-07-11 17:00:00

2025-07-11

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Bataille navale Espace Famille :

Prépare-toi à livrer une véritable bataille sur les flots ! Rejoins-nous pour une version grandeur nature du célèbre jeu de stratégie. Entre réflexion, observation et esprit d’équipe, les capitaines en herbe vont devoir faire preuve de tactique pour couler la flotte adverse.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Bataille navale

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Naval battle Family area :

Get ready for a real battle on the waves! Join us for a life-size version of the famous strategy game. Using their wits, observation and team spirit, budding captains will have to be tactical to sink the opposing fleet.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Seeschlacht Familienbereich :

Bereite dich darauf vor, eine echte Schlacht auf dem Meer zu schlagen! Begleite uns auf einer lebensgroßen Version des berühmten Strategiespiels. Zwischen Überlegung, Beobachtung und Teamgeist müssen die angehenden Kapitäne ihre Taktik unter Beweis stellen, um die gegnerische Flotte zu versenken.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa quinta edizione, vi aspetta un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e ricreative.

Battaglia navale Area famiglie:

Preparatevi a una vera battaglia sulle onde! Unitevi a noi in una versione a grandezza naturale del famoso gioco di strategia. Usando l’ingegno, l’osservazione e lo spirito di squadra, i capitani in erba dovranno usare le loro tattiche per affondare la flotta avversaria.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Batalla naval Espacio familiar :

Prepárese para una auténtica batalla sobre las olas Acompáñenos en una versión a tamaño real del famoso juego de estrategia. Haciendo uso de su ingenio, observación y espíritu de equipo, los capitanes en ciernes tendrán que utilizar sus tácticas para hundir la flota contraria.

L’événement Un été en Seine 2025 Bataille navale Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération