Un été en Seine 2025 Canoë nocturne Les Andelys

Un été en Seine 2025 Canoë nocturne Les Andelys samedi 12 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Canoë nocturne

Berges de Seine Les Andelys Eure

Début : 2025-07-12 20:00:00

fin : 2025-07-12 21:00:00

2025-07-12

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Canoë nocturne Espace Multisports:

Découvrez la magie du canoë nocturne avec La Guinguette Canoë. Naviguez tranquillement sur l’eau sous les étoiles, au calme, et profitez d’un moment unique en pleine nature. Cette sortie vous offre une expérience apaisante, loin du bruit, pour admirer les paysages et la faune nocturne.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Canoë nocturne

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Canoeing by night Espace Multisports:

Discover the magic of night canoeing with La Guinguette Canoë. Sail quietly under the stars and enjoy a unique moment in the heart of nature. This outing offers you a soothing experience, away from the noise, to admire the landscapes and nocturnal fauna.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Kanufahren bei Nacht Multisportbereich:

Entdecken Sie die Magie des nächtlichen Kanufahrens mit La Guinguette Canoë. Fahren Sie unter dem Sternenhimmel ruhig auf dem Wasser und genießen Sie einen einzigartigen Moment inmitten der Natur. Dieser Ausflug bietet Ihnen ein beruhigendes Erlebnis, weit weg vom Lärm, um die Landschaft und die Tierwelt bei Nacht zu bewundern.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa quinta edizione, vi aspetta un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e ricreative.

Canoa di notte Espace Multisports:

Scoprite la magia della canoa notturna con La Guinguette Canoë. Navigate tranquillamente sull’acqua sotto le stelle, nella pace e nella tranquillità, e godetevi un momento unico nel cuore della natura. Questa uscita vi offre un’esperienza rilassante, lontano dal rumore, per ammirare i paesaggi e la fauna della notte.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Piragüismo nocturno Espace Multisports:

Descubra la magia del piragüismo nocturno con La Guinguette Canoë. Navegue tranquilamente por el agua bajo las estrellas, con toda tranquilidad, y disfrute de un momento único en plena naturaleza. Esta salida le ofrece una experiencia relajante, lejos del ruido, para admirar los paisajes y la fauna de la noche.

