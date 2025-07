Un été en Seine 2025 Concert Soul trip Captain Sparcks & Royal Company Les Andelys

Un été en Seine 2025 Concert Soul trip Captain Sparcks & Royal Company Les Andelys samedi 19 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Concert Soul trip Captain Sparcks & Royal Company

Berges de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Concert :

Dans l’océan de la chanson française, quelque part entre Brassens et NTM, navigue le Captain Sparks

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Concert :

Dans l’océan de la chanson française, quelque part entre Brassens et NTM, navigue le Captain Sparks .

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Concert Soul trip Captain Sparcks & Royal Company

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Concert :

In the ocean of French chanson, somewhere between Brassens and NTM, sails Captain Sparks

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Konzert :

Im Ozean des französischen Chansons, irgendwo zwischen Brassens und NTM, segelt Captain Sparks

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e di svago.

Concerto:

Nell’oceano della chanson francese, a metà strada tra Brassens e NTM, naviga Capitan Scintille

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Concierto:

En el océano de la canción francesa, entre Brassens y NTM, navega el Capitán Sparks

L’événement Un été en Seine 2025 Concert Soul trip Captain Sparcks & Royal Company Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération