Un été en Seine 2025 Course au baril percé Les Andelys

Un été en Seine 2025 Course au baril percé Les Andelys vendredi 11 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Course au baril percé

Berges de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 17:00:00

fin : 2025-07-11 18:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Course au baril percé Espace Famille :

Ambiance garantie avec cette épreuve aussi drôle que dynamique ! En équipe ou en solo, les participants devront transporter un baril percé sans en perdre une goutte… ou presque.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Course au baril percé

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Pierced barrel race Espace Famille :

The atmosphere is guaranteed with this fun and dynamic event! Working as a team or solo, participants will have to transport a pierced barrel without spilling a drop? or almost.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht sein.

Wettrennen mit einem durchbohrten Fass Familienbereich :

Bei diesem ebenso lustigen wie dynamischen Wettkampf ist eine gute Stimmung garantiert! Die Teilnehmer müssen in Teams oder allein ein Fass mit einem Loch transportieren, ohne einen Tropfen zu verlieren… oder fast.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e di svago.

Gara di barili forati Area famiglie:

L’atmosfera è garantita da questo evento divertente e dinamico! Lavorando in squadra o da soli, i partecipanti dovranno trasportare una botte forata senza versare una goccia, o quasi.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Carrera de barriles perforados Espacio familiar:

El ambiente está garantizado con este evento lúdico y dinámico En equipo o en solitario, los participantes tendrán que transportar un barril agujereado sin derramar una gota… o casi.

L’événement Un été en Seine 2025 Course au baril percé Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération