Un été en Seine 2025 Défis impro Les Andelys

Berges de Seine Les Andelys Eure

Début : 2025-07-18 20:00:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Défis impro :

L’activité défis impro met à l’épreuve votre créativité et votre spontanéité à travers des jeux d’improvisation. En équipe ou en solo, relevez des défis amusants et surprenants pour développer votre aisance à l’oral et votre imagination. Un moment dynamique et convivial garanti !

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Défis impro

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Improv challenges :

The Improv Challenges activity puts your creativity and spontaneity to the test through improvisation games. Working as a team or solo, take on fun and surprising challenges to develop your oral fluency and imagination. A dynamic and convivial moment guaranteed!

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Impro-Herausforderungen :

Bei der Aktivität Impro-Challenges werden Ihre Kreativität und Spontaneität durch Improvisationsspiele auf die Probe gestellt. Stellen Sie sich im Team oder allein lustigen und überraschenden Herausforderungen, um Ihre Sprachgewandtheit und Ihre Fantasie zu entwickeln. Ein dynamischer und geselliger Moment ist garantiert!

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e di svago.

Sfide improvvisate:

L’attività Improv Challenges mette alla prova la vostra creatività e spontaneità attraverso giochi di improvvisazione. Lavorando in squadra o da soli, affrontate sfide divertenti e sorprendenti per sviluppare la vostra scioltezza e immaginazione. Un momento dinamico e conviviale garantito!

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Desafíos de improvisación :

La actividad Desafíos de improvisación pone a prueba su creatividad y espontaneidad a través de juegos de improvisación. En equipo o en solitario, afronte retos divertidos y sorprendentes para desarrollar su fluidez y su imaginación. ¡Un momento dinámico y de convivencia garantizado!

