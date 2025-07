Un été en Seine 2025 Eure Athlé Tour Les Andelys

Un été en Seine 2025 Eure Athlé Tour Les Andelys vendredi 18 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Eure Athlé Tour

Berges de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 14:00:00

fin : 2025-07-18 18:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Atelier T-shirt pirate Espace Famille :

L’Eure Athlé Tour avec AC Les Andelys propose une après-midi d’athlétisme ouverte à tous, débutants comme confirmés. Venez tester différentes disciplines, améliorer vos performances et partager un moment sportif convivial. Une belle occasion de découvrir l’athlétisme dans une ambiance motivante et festive.

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Atelier T-shirt pirate Espace Famille :

L’Eure Athlé Tour avec AC Les Andelys propose une après-midi d’athlétisme ouverte à tous, débutants comme confirmés. Venez tester différentes disciplines, améliorer vos performances et partager un moment sportif convivial. Une belle occasion de découvrir l’athlétisme dans une ambiance motivante et festive. .

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Eure Athlé Tour

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Workshop: Pirate T-shirt Family Area:

The Eure Athlé Tour with AC Les Andelys offers an afternoon of athletics open to all, beginners and advanced alike. Come and try out different disciplines, improve your performance and share a convivial sporting moment. A great opportunity to discover athletics in a motivating and festive atmosphere.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht sein.

Workshop: Piraten-T-Shirt Familienbereich :

Die Eure Athlé Tour mit AC Les Andelys bietet einen Leichtathletik-Nachmittag für alle, Anfänger und Fortgeschrittene. Testen Sie verschiedene Disziplinen, verbessern Sie Ihre Leistungen und verbringen Sie einen geselligen Sportmoment. Eine gute Gelegenheit, die Leichtathletik in einer motivierenden und festlichen Atmosphäre zu entdecken.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e di svago.

Laboratorio: maglietta dei pirati Area famiglie:

L’Eure Athlé Tour con l’AC Les Andelys propone un pomeriggio di atletica leggera aperto a tutti, principianti e avanzati. Venite a provare diverse discipline, a migliorare le vostre prestazioni e a condividere un momento di amicizia sportiva. Una grande opportunità per scoprire l’atletica in un’atmosfera motivante e festosa.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Taller: Camiseta pirata Espacio familiar:

El Eure Athlé Tour con el AC Les Andelys propone una tarde de atletismo abierta a todos, principiantes y avanzados. Venga a probar diferentes disciplinas, mejore su rendimiento y comparta un momento deportivo amistoso. Una gran oportunidad para descubrir el atletismo en un ambiente motivador y festivo.

L’événement Un été en Seine 2025 Eure Athlé Tour Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération