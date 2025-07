Un été en Seine 2025 Fresque vivante Les Andelys

Un été en Seine 2025 Fresque vivante Les Andelys samedi 12 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Fresque vivante

Berges de Seine Les Andelys Eure

Début : 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-07-12 17:00:00

2025-07-12

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Fresque vivante Espace Famille :

Participez à la création d’une œuvre collective originale et colorée ! La fresque vivante invite petits et grands à s’exprimer ensemble à travers la peinture, le dessin et le mouvement.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Fresque vivante

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Living fresco Family Area :

Take part in the creation of an original and colorful collective work of art! The living fresco invites young and old to express themselves together through painting, drawing and movement.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Lebendiges Fresko Familienbereich :

Nehmen Sie an der Schaffung eines originellen und farbenfrohen Gemeinschaftswerkes teil! Das lebendige Fresko lädt Groß und Klein dazu ein, sich gemeinsam durch Malen, Zeichnen und Bewegung auszudrücken.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e di svago.

Vivere all’aperto Area famiglie:

Partecipate alla creazione di un’opera d’arte collettiva originale e colorata! L’affresco vivente invita grandi e piccini a esprimersi insieme attraverso la pittura, il disegno e il movimento.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Living fresco Espacio familiar :

Participe en la creación de una original y colorida obra de arte colectiva El fresco viviente invita a grandes y pequeños a expresarse juntos a través de la pintura, el dibujo y el movimiento.

