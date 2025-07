Un été en Seine 2025 Initiation aviron en double Les Andelys

Un été en Seine 2025 Initiation aviron en double Les Andelys mercredi 16 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Initiation aviron en double

Berges de Seine Les Andelys Eure

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 18:00:00

2025-07-16 2025-07-17

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Initiation aviron en double :

L’Aviron Club Andelys Tosny vous invite à une initiation pour découvrir ce sport complet et accessible à tous. En douceur, vous apprendrez les techniques de base pour glisser sur l’eau en équipe ou en solo. Une activité idéale pour allier effort physique, nature et plaisir sur l’eau.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Initiation aviron en double

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Double rowing initiation :

The Aviron Club Andelys Tosny invites you to take part in an introduction to this complete sport, accessible to all. You’ll learn the basic techniques for gliding across the water as a team or solo. An ideal activity for combining physical effort, nature and fun on the water.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Einführung in das Doppelrudern :

Der Ruderclub Andelys Tosny lädt Sie zu einer Einführung ein, um diesen umfassenden und für alle zugänglichen Sport zu entdecken. Auf sanfte Weise lernen Sie die Grundtechniken, um im Team oder allein über das Wasser zu gleiten. Eine ideale Aktivität, um körperliche Anstrengung, Natur und Spaß auf dem Wasser miteinander zu verbinden.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e di svago.

Iniziazione al doppio canottaggio:

L’Aviron Club Andelys Tosny vi invita a partecipare a un corso introduttivo per scoprire questo sport completo e accessibile a tutti. Imparerete le tecniche di base per scivolare sull’acqua in squadra o da soli. È il modo ideale per combinare sforzo fisico, natura e divertimento sull’acqua.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Doble iniciación al remo :

El Aviron Club Andelys Tosny le invita a participar en un curso de iniciación para descubrir este deporte polivalente y accesible a todos. Aprenderás las técnicas básicas para deslizarte por el agua en equipo o en solitario. Es la forma ideal de combinar esfuerzo físico, naturaleza y diversión en el agua.

L’événement Un été en Seine 2025 Initiation aviron en double Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération