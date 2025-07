Un été en Seine 2025 Initiation baby rugby Les Andelys

Un été en Seine 2025 Initiation baby rugby Les Andelys samedi 19 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Initiation baby rugby

Berges de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 15:00:00

fin : 2025-07-19 16:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Initiation baby rugby Espace Multisports

L’initiation baby rugby est une activité ludique destinée aux tout-petits pour découvrir les bases du rugby en douceur. À travers des jeux adaptés, les enfants développent leur motricité, leur coordination et leur esprit d’équipe, tout en s’amusant dans une ambiance conviviale.

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Initiation baby rugby Espace Multisports

L’initiation baby rugby est une activité ludique destinée aux tout-petits pour découvrir les bases du rugby en douceur. À travers des jeux adaptés, les enfants développent leur motricité, leur coordination et leur esprit d’équipe, tout en s’amusant dans une ambiance conviviale. .

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Initiation baby rugby

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Baby rugby initiation Espace Multisports

The baby rugby initiation is a fun activity designed for toddlers to gently discover the basics of rugby. Through adapted games, children develop their motor skills, coordination and team spirit, while having fun in a friendly atmosphere.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Einführung in das Babyrugby Multisportbereich

Die Baby-Rugby-Einführung ist eine spielerische Aktivität für Kleinkinder, bei der sie die Grundlagen des Rugby-Spiels auf sanfte Weise kennenlernen. Durch geeignete Spiele entwickeln die Kinder ihre motorischen Fähigkeiten, ihre Koordination und ihren Teamgeist, während sie sich in einer freundlichen Atmosphäre amüsieren.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e di svago.

Introduzione al baby rugby Espace Multisports

L’iniziazione al baby rugby è un’attività ludica pensata per i più piccoli che scoprono dolcemente le basi del rugby. Attraverso giochi adattati, i bambini sviluppano le loro capacità motorie, la coordinazione e lo spirito di squadra, il tutto divertendosi in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Iniciación al baby rugby Espace Multisports

La iniciación al rugby para bebés es una actividad lúdica diseñada para que los más pequeños descubran suavemente los fundamentos del rugby. A través de juegos adaptados, los niños desarrollan su motricidad, coordinación y espíritu de equipo, a la vez que se divierten en un ambiente agradable.

L’événement Un été en Seine 2025 Initiation baby rugby Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération