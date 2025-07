Un été en Seine 2025 Jeux Cluedo de l’eau Les Andelys

Un été en Seine 2025 Jeux Cluedo de l’eau Les Andelys jeudi 17 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Jeux Cluedo de l’eau

Berges de Seine Les Andelys Eure

Début : 2025-07-17 14:00:00

fin : 2025-07-17 16:00:00

2025-07-17

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Jeux Cluedo de l’eau Espace Famille :

Participez au Cluedo de l’eau, un jeu d’enquête original autour du thème de l’eau. En équipe, vous devrez résoudre des énigmes pour découvrir qui est responsable, où et comment. Une activité ludique et interactive qui mêle réflexion et découverte, parfaite pour petits et grands.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Jeux Cluedo de l’eau

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Games: Water Cluedo Family Area :

Take part in Water Cluedo, an original investigative game on the theme of water. Working in teams, you’ll have to solve riddles to find out who’s responsible, where and how. A fun, interactive activity that combines reflection and discovery, perfect for young and old alike.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht sein.

Spiele: Wasser-Cluedo Familienbereich :

Nehmen Sie am Wasser-Cluedo teil, einem originellen Detektivspiel rund um das Thema Wasser. Als Team müssen Sie Rätsel lösen, um herauszufinden, wer, wo und wie verantwortlich ist. Eine spielerische und interaktive Aktivität, die Nachdenken und Entdecken miteinander verbindet und perfekt für Groß und Klein ist.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa quinta edizione, vi aspetta un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e ricreative.

Giochi: Cluedo acquatico Area famiglie:

Partecipate a Water Cluedo, un originale gioco di investigazione basato sul tema dell’acqua. Lavorando in squadre, dovrete risolvere gli indovinelli per scoprire chi è il responsabile, dove e come. È un’attività divertente e interattiva che unisce riflessione e scoperta, perfetta per grandi e piccini.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Juegos: Cluedo acuático Espacio familiar :

Participe en el Cluedo del Agua, un original juego de investigación basado en el tema del agua. Trabajando en equipo, tendrás que resolver acertijos para averiguar quién es el responsable, dónde y cómo. Es una actividad divertida e interactiva que combina reflexión y descubrimiento, perfecta para grandes y pequeños.

