Un été en Seine 2025 Jeux Koh Lanta Les Andelys

Un été en Seine 2025 Jeux Koh Lanta Les Andelys jeudi 17 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Jeux Koh Lanta

Berges de Seine Les Andelys Eure

Début : 2025-07-17 16:00:00

fin : 2025-07-17 17:00:00

2025-07-17

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Jeux Koh Lanta Espace Famille :

Plongez dans l’aventure avec l’activité Koh Lanta ! Relevez des défis physiques et mentaux en équipe, dans un esprit de compétition et de solidarité. Une expérience fun et dynamique qui mettra à l’épreuve votre esprit d’équipe et votre endurance. Parfait pour tous ceux qui aiment l’aventure et le jeu en plein air.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Jeux Koh Lanta

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Games: Koh Lanta Family Area :

Dive into adventure with the Koh Lanta activity! Take on physical and mental challenges as a team, in a spirit of competition and solidarity. A fun and dynamic experience that will test your team spirit and endurance. Perfect for anyone who loves adventure and outdoor games.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Spiele: Koh Lanta Familienbereich :

Stürzen Sie sich mit der Aktivität Koh Lanta ins Abenteuer! Stellen Sie sich im Team körperlichen und geistigen Herausforderungen, in einem Geist des Wettbewerbs und der Solidarität. Eine lustige und dynamische Erfahrung, die Ihren Teamgeist und Ihre Ausdauer auf die Probe stellt. Perfekt für alle, die Abenteuer und Spiele im Freien lieben.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa quinta edizione, vi aspetta un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e ricreative.

Giochi: Koh Lanta Area famiglie:

Tuffatevi nell’avventura con l’attività Koh Lanta! Affrontate sfide fisiche e mentali in squadra, in uno spirito di competizione e solidarietà. Un’esperienza divertente e dinamica che metterà alla prova il vostro spirito di squadra e la vostra resistenza. Perfetto per chi ama l’avventura e i giochi all’aria aperta.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Juegos: Koh Lanta Espacio Familia:

Sumérjase en la aventura con la actividad Koh Lanta Afronte retos físicos y mentales en equipo, en un espíritu de competición y solidaridad. Una experiencia divertida y dinámica que pondrá a prueba su espíritu de equipo y su resistencia. Perfecto para los amantes de la aventura y los juegos al aire libre.

