Un été en Seine 2025 Lecture contée Les Andelys mardi 15 juillet 2025.

Berges de Seine Les Andelys Eure

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Lecture contée Espace Famille :

La lecture contée invite petits et grands à voyager à travers des histoires captivantes. Animée par un conteur passionné, cette activité fait vivre les mots et les images, éveillant l’imagination et le plaisir de la lecture. Un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Lecture contée

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Storytelling Espace Famille :

Storytelling takes young and old on a journey through captivating stories. Hosted by a passionate storyteller, this activity brings words and images to life, awakening the imagination and the pleasure of reading. A warm moment to share with family and friends.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht sein.

Märchenhafte Lesung Espace Famille :

Die Märchenlesung lädt Groß und Klein zu einer Reise durch fesselnde Geschichten ein. Diese Aktivität, die von einem passionierten Erzähler geleitet wird, lässt Worte und Bilder lebendig werden und weckt die Fantasie und die Freude am Lesen. Ein herzlicher Moment, den man mit der Familie oder mit Freunden teilen kann.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa quinta edizione, vi aspetta un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e ricreative.

Narrazione Espace Famille :

La narrazione accompagna grandi e piccini in un viaggio attraverso storie avvincenti. Guidati da un narratore appassionato, questa attività dà vita a parole e immagini, risvegliando l’immaginazione e il piacere della lettura. Un momento caldo da condividere con la famiglia e gli amici.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Cuentacuentos Espace Famille :

Los cuentacuentos llevan a grandes y pequeños a un viaje a través de historias cautivadoras. Dirigida por un apasionado cuentacuentos, esta actividad da vida a palabras e imágenes, despertando la imaginación y el placer de la lectura. Un momento entrañable para compartir con la familia y los amigos.

