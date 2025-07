Un été en Seine 2025 Ludothèque Les Andelys

Un été en Seine 2025 Ludothèque Les Andelys dimanche 13 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Ludothèque

Berges de Seine Les Andelys Eure

Début : 2025-07-13 16:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

2025-07-13

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Ludothèque avec Ludi Libri- Espace Famille :

La ludothèque vous accueille l’après-midi pour des moments de jeux et de partage. De 14h à 16h, elle est ouverte à tous les publics, petits et grands, pour découvrir une grande variété de jeux de société. Ensuite, de 16h à 18h, place aux jeunes avec des animations ludiques et adaptées pour s’amuser entre amis.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Ludothèque

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Toy library with Ludi Libri- Espace Famille :

The toy library welcomes you in the afternoons for games and sharing. From 2pm to 4pm, it’s open to all, young and old, to discover a wide variety of board games. Then, from 4pm to 6pm, it’s time for youngsters to join in the fun with friends.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Spielothek mit Ludi Libri Espace Famille :

Die Ludothek empfängt Sie am Nachmittag zum Spielen und Austauschen. Von 14:00 bis 16:00 Uhr ist sie für Groß und Klein geöffnet, um eine große Auswahl an Gesellschaftsspielen zu entdecken. Von 16:00 bis 18:00 Uhr sind dann die Jugendlichen an der Reihe, mit spielerischen und angepassten Animationen, um sich mit Freunden zu amüsieren.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa quinta edizione, vi aspetta un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e ricreative.

Ludoteca con Ludi Libri Area famiglie:

La ludoteca sarà aperta nel pomeriggio per giochi e condivisione. Dalle 14.00 alle 16.00 è aperta a tutti, grandi e piccini, per scoprire un’ampia varietà di giochi da tavolo. Poi, dalle 16.00 alle 18.00, i ragazzi potranno divertirsi con i loro amici.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Ludoteca con Ludi Libri- Espacio familiar:

La ludoteca estará abierta por las tardes para jugar y compartir. De 14:00 a 16:00, está abierta a todos, grandes y pequeños, para descubrir una gran variedad de juegos de mesa. De 16:00 a 18:00, los más pequeños podrán divertirse con sus amigos.

L’événement Un été en Seine 2025 Ludothèque Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération